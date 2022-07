Snobbato dalla Spagna? Iñaki Williams ai Mondiali con il Ghana

Una sola presenza con la Spagna nel 2016 e cambio di Nazionale in virtù delle sue origini ghanesi: il sogno di giocare i Mondiali si avvicina.

E' nato a Bilbao, da genitori ghanesi Iñaki Williams. Ha sempre sperato in una convocazione da parte della Nazionale spagnola, riuscendo ad ottenere solamente qualche chiamata e una quarantina di minuti nell'amichevole contro la Bosnia del 2016. Nessuna nuova opportunità e cambio di rotta: il Ghana.

Williams, infatti, è stato annunciato come nuovo giocatore della rappresentativa africana che prenderà parte ai Mondiali qatarioti a novembre. Il sogno di disputare un Mondiale dunque si avvicina per l'attaccante, il primo di origine africana a segnare per il Bilbao.

Dopo una prima stagione con il Baskonia, Iñaki ha sempre militato nell'Athletic Bilbao, di cui è simbolo assoluto e soprattutto stakanovista da record: non salta infatti una gara dal 2016. Non si ferma mai, non si è fermato stavolta davanti all'opportunità di cambiare Nazionale e sposare il Ghana.

Da tempo la Nazionale africana aspettava un nuovo campione, ma dopo l'addio di Asamoah Gyan le stelle in attacco hanno vissuto alti e bassi, a cominciare dai fratelli Ayew. Le nuovi speranze si chiamano Afena-Gyan della Roma e Benjamin Tetteh, ma la sicurezza è ora quella di Williams.

L'articolo prosegue qui sotto

Da qui a novembre l'attaccante del Bilbao - in cui milita anche il fratellino Nico - si unirà alle gare del Ghana per conoscere i compagni e cercare di creare immediatamente un feeling in vista del girone H dei Mondiali, che vede le Black Stars inserite in un quadro complicato con Portogallo, Uruguay e Corea del Sud.

"Sento che è giunto il momento di trovare le origini ghanesi dentro di me, che significano così tanto per me e la mia famiglia" ha dichiarato Iñaki Williams. "Voglio restituire una piccola parte di tutto ciò che ci ha dato perché il Ghana ha giocato un ruolo significativo nel diventare quello che sono come persona, come figlio e come fratello. Oggi inizia una nuova sfida. D'ora in poi difenderò la maglietta del Ghana con tutta la mia volontà, darò il massimo".

Un nuovo capitolo, all'improvviso.