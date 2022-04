Iñaki Williams non salta una partita dal 2016: 244 gare di fila

Ci sono giocatori che scendono in campo solamente poche volte in stagione, causa scelte tecniche e ballottaggi. Ci sono quelli che a conti fatti giocano tutte le gare stagionali, o quasi. E poi quelli come Iñaki Williams, che non saltano un match da anni. Letteralmente, anni.

Nelle ultime sei stagioni di Liga, infatti, l'attaccante dell'Athletic Bilbao non ha saltato nemmeno una partita. Un dato da record, impressionante: 244 presenze consecutive nel campionato spagnolo per Iñaki Williams, mai squalificato, mai infortunatosi nel corso delle ultime sei annate del torneo iberico.

Sette goal e tre assist per WIlliams nel corso del 2021/2022, che gioca ininterrotamente in Liga dal 2015/2016, annata in cui rimase fermo spesso causa problemi muscolari. Da lì in poi, però, tutto è cambiato: la formazione basca non ha mai dovuto rininciare al 24enne.

Iñaki ha conquistato due Supercoppa di Spagna, ma è ancora alla ricerca della Coppa del Re con la maglia del Bilbao dopo i tentativi infruttuosi nelle ultime stagioni. Diverse sconfitte in finale, che non hanno però limitato Williams, sempre pronto a rispondere alle chiamate dei vari tecnici arrrivati in città.

Tra i giocatori più veloci della Liga, duttile come punta o esterno, Iñaki non ha avuto fortuna con la maglia della Spagna, tanto da giocare una sola gara ufficiale con la Roja nel 2016, tra l'altro dopo essere arrivato secondo agli Europei Under 21 dell'anno successivo in Polonia.

Come molti giocatori dei Paesi Baschi, la Nazionale di Iñaki Williams è di fatto l'Athletic Bilbao, squadra con cui spera di togliersi soddisfazioni sempre più importanti. Magari raggiungendo nuovi record da stakanovista quasi impossibili da replicare.