Razzismo, il supporto di Batshuayi e Matuidi a Balotelli: "Grande Mario"

L'attaccante del Chelsea Michy Batshuayi ha espresso solidarietà a Mario Balotelli: "Grande Mario". Sulla stessa linea anche Matuidi.

Mario Balotelli è stato protagonista in - , non soltanto per il goal realizzato nel finale ma anche per il caso di cui è stato protagonista a metà secondo tempo.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Il numero 45 del Brescia ha avuto una reazione forte probabilmente in seguito ad alcune espressioni razziste che gli sono state rivolte dal pubblico del Bentegodi.

Non è mancato il supporto all'attaccante italiano, abbracciato in campo anche dagli avversari e sui social nel post-gara. È arrivato anche il tweet di Michy Batshuayi, attaccante del .

"Grande Mario"

Una stretta di mano e un cuore per supportare un collega in una difficile battaglia contro il razzismo nel calcio.

Supporto pieno anche dal centrocampista della , Blaise Matuidi, a sua volta in passato vittima di cori razzisti: "Siamo con Mario. Siamo contro tutte le forme di razzismo. Razzisti ignoranti".