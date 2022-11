Il record del Senegal: nessun convocato al Mondiale gioca in patria

Se Arabia Saudita e Qatar hanno convocato solamente giocatori che militano in patria, Cissè ha scelto solo 'europei'. Fuori anche Badara Faty.

La Premier League è il campionato più rappresentato ai Mondiali 2022. Serie A, Liga, Bundesliga e Ligue 1, come da programma, sono gli altri tornei che hanno 'prestato' i propri giocatori al torneo. Tra i tornei con più giocatori convocati anche Arabia Saudita e Qatar, in virtù di due Nazionali completamente autoctone, che hanno selezionato nessun calciatore militante all'estero. All'opposto, il Senegal.

Tra le 32 nazionali qualificate ai Mondiali 2022, infatti, il Senegal è l'unica Nazionale che non presenta nemmeno un giocatore attualmente militante nel campionato nazionale. I calciatori scelti del resto sono diventati dei top, tali da vincere la Coppa d'Africa di inizio anno, vincendo in Serie A, Premier League e il resto dei top tornei d'Europa.

Inizialmente 26, i convocati del Senegal sono scesi a 25 dopo il mancato recupero di capitan Manè, stella, bomber e capitano della rappresentativa.

Rispetto alla Coppa d'Africa, il commissario tecnico Aliou Cissé ha lasciato a casa l'unico giocatore che milita in Senegal, ovvero il 22enne portiere del Casa Sports, Alioune Badara Faty. Nelle convocazioni recenti, o comunque dell'ultimo biennio, nessun calciatore della Senegal Premier League è stato scelto dal ct.

Non appena un giocatore a Dakar e dintorni si mette in mostra, viene subito acquistato dai club europei, con i commissari tecnici che aspettano un periodo di adattamento in Europa per poter selezionare gli atleti nella rappresentativa nazionale.

Cissè è riuscito a vincere la Coppa d'Africa portando una mentalità diversa, ad esempio assicurandosi che i giocatori arrivassero in Senegal lo stesso giorno ogni volta che dovevano giocare una partita internazionale. Qualcosa che non si era mai visto prima con i precedenti commissari tecnici.

"Quando i miei ragazzi lasciano l'Europa per giocare con noi, hanno bisogno di un po' di tempo per adattarsi e cambiare mentalità" ha detto Cissé al New York Times. "Per loro è un clima di festa, quindi dobbiamo dire loro: 'Ehi, sì, la vita è dolce in Senegal, mare e sole, ecc., ma non sei in vacanza. C'è la stessa intensità".

Il livello del campionato senegalese non è però abbastanza per le convocazioni di Cissè, che punta solamente su chi ha fatto esperienza in Europa e da anni è tra i migliori interpreti del Vecchio Continente.