Il momento d'oro di Kean al PSG: 10 goal in stagione, è la prima volta

Per la prima volta in carriera, Moise Kean raggiunge quota 10 goal in una stagione, e siamo solo a gennaio...

Per un attaccante, raggiungere la famosa doppia cifra è un certificato di qualità, un obiettivo da raggiungere al più presto per arrivare ad un determinato status. Moise Kean, anche e soprattutto per la giovane età, ancora non aveva avuto il piacere di questo traguardo.

Adesso, con il , per la prima volta in carriera, Moise Kean raggiunge la doppia cifra: 8 goal in e 2 in segnati fino ad ora. 10 reti che portano la firma dell'attaccante ex ed , in una piazza importantissima come quella parigina.

Anche nell'ultima partita, la prima di Pochettino sulla panchina del PSG, Moise Kean ha timbrato il goal. Dopo l'infortunio di Icardi a inizio stagione e le condizioni non perfette di Neymar, il club parigino ha trovato una miniera d'oro nel magic moment di Kean.

"La concorrenza è importante, soprattutto in un grande club come il . Ben venga ad avere giocatori come Moise e Mauro e anche per loro è d'aiuto. Sono contento della prestazione di Moise contro il . Icardi sta tornando da un infortunio e vedremo quali scelte faremo".

Queste le parole di Pochettino su Moise Kean e sulla concorrenza di Mauro Icardi, per ora vinta dall'ex Juventus, anche per i problemi fisici accusati da Maurito.

Si è integrato perfettamente in e probabilmente ha trovato un campionato più adatto alle sue caratteristiche di attaccante veloce ed esplosivo. Qualità che aveva fatto vedere in e che invece erano rimaste seppellite in Premier League, dove è arrivato il flop con l' , club che comunque detiene ancora adesso il suo cartellino.