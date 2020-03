Il Mattino: il Napoli vieta ai giocatori di partire, bloccato Ospina

Secondo 'Il Mattino', non sarà concesso nessun permesso speciale ai giocatori del Napoli per motivazioni personali o legate alla famiglia.

Il caso Higuain continua a far discutere nell'ambito dell'emergenza Coronavirus: il giocatore argentino ha chiesto e ottenuto un permesso speciale dalla per poter tornare dalla propria famiglia in patria, mentre secondo quanto riportato da 'Il Mattino' la linea presa dal è ben diversa.

Non ci saranno infatti particolari fughe dall' per i giocatori azzurri, che non potranno ottenere nessun permesso speciale dal club per motivi personali o legati alle rispettive famiglie. Il Napoli resta fermo sulla decisione di far rispettare a tutti i propri tesserati l'isolamento rigoroso imposto sulla scia del decreto nazionale.

In particolare sarebbe stato David Ospina l'unico giocatore della squadra partenopea a chiedere di poter tornare in , un permesso categoricamente negato: