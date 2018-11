Il Kosovo domina in Nations League: l'Europeo non è utopia

Al Kosovo basterà un pareggio per qualificarsi alla fase finale della Lega D di Nations League: vincendola potrà andare all'Europeo 2020.

2014, anno del Mondiale vinto dalla Germania. Una festa attesa più di due decenni per i tedeschi, nuovamente sul tetto del globo. Qualche mese prima il Kosovo giocava la sua prima gara come Nazionale, dopo anni di speranze da parte dei suoi tifosi. Ora lotta per qualificarsi all'Europeo 2020, con sicurezza e grosse possibilità di successo.

Con DAZN avrai oltre 100 match di Serie A in esclusiva e tutta la Serie B IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Sono passati appena quattro anni da quanto Kosovo giocava contro Haiti la sua prima sfida, in regime di permissivismo. A gennaio del 2014, infatti, la FIFA aveva eliminato il divieto alle altre Nazionali di giocare contro la rappresentativa dell'est europeo. Nel 2016 l'ingresso nell'UEFA e nella FIFA e dunque via alle qualificazioni Mondiali, impossibili da vincere per una rappresentativa così giovane.

Eppure con la Nations League, nuova competizione voluta dall'UEFA per soppiantare quasi completamente le amichevoli, la Nazionale del Kosovo ha la possibilità concreta di giocare l'Europeo, appena due anni dopo il sì di inclusione negli organi calcistici più importanti al mondo.

Sì perchè nella Lega D della Nations League, che conta di fatto le rappresentative europee con più basso ranking, da San Marino a Gibilterra, passando per Malta e Georgia, il Kosovo non solo si sta ben disimpegnando, ma lo sta facendo al massimo delle proprie forze, stupendo tutto il continente con i propri risultati.

Inserito nel gruppo 3 con Azerbaigian, Far Oer e Malta, il Kosovo dello svizzero Bernard Challandes, che conta tra gli altri Ujkani, habituè di Serie A e B, ha ottenuto tre vittorie e due pareggi, senza sconfitte. Contro l'Azerbaigian, tra le mura amiche, si gioca il primo posto del girone: basta un pareggio.

Vincere il gruppo 3 o C che dir si voglia, permetterebbe al Kosovo non solo la promozione in Lega C per la prossima competizione di Nations League, ma bensì anche di qualificarsi alla fase finale della Lega D. Qui si giocherebbe con le vincenti degli altri raggruppamenti un posto per l'Europeo 2020.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella Lega D un posto è già stato preso dalla Georgia, vincitrice del gruppo 1, mentre la Bielorussia ha in mano la qualificazione dal gruppo 2 (sfiderà San Marino nell'ultimo turno). Molto probabile, a meno di clamorosi colpi di scena, anche il primo posto della Macedonia nel 4.

Insomma, Georgia, Macedonia e Bielorussia come eventuali avversarie del Kosovo nella fase finale della Lega D. Squadre decisamente più esperte a livello internazionale di Rashica e compagni, ma visti i risultati dell'ultimo biennio e la forza di un'intero popolo che vive ogni gara come una benedizione calcistica finalmente tastabile, niente appare impossibile.

Kosovo-Azerbaigian, primo mattone per costruire qualcosa di più grande, impensabile ma sempre sperato. Poi la fase finale di Lega D: la vincitrice, non qualificata all'Europeo tramite le canoniche qualificazioni, potrà partecipare al prossimo Euro 2020. Un sogno. Che giorno dopo giorno sembra poter diventare verità indiscussa.