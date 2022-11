Ibrahimovic a Striscia la Notizia: quando e dove vederlo in tv

L'attaccante del Milan condurrà una puntata di Striscia La Notizia a fianco di Lipari e Friscia: ecco le info su dove e quando vederlo in tv

In attesa di rivederlo sul terreno di gioco con la maglia del Milan, Zlatan Ibrahimovic - out dallo scorso 22 maggio, giorno della conquista del diciannovesimo Scudetto rossonero - si appresta a tornare in tv, ma negli insoliti panni di conduttore.

L'attaccante svedese, infatti, condurrà una puntata del tg satirico Striscia la Notizia al fianco della coppia composta da Sergio Friscia e Roberto Lipari.

QUANDO IBRAHIMOVIC SARA' A STRISCIA LA NOTIZIA

Zlatan Ibrahimovic prenderà parte alla puntata di Striscia la Notizia di lunedì 21 novembre 2022, dove lo svedese si cimenterà per la prima volta nel ruolo di conduttore.

DOVE VEDERE IBRAHIMOVIC A STRISCIA LA NOTIZIA

La puntata del tg satirico che vedrà la presenza di Ibrahimovic alla conduzione verrà trasmessa, come di consueto, da Mediaset su Canale 5 a partire dalle ore 20.35.