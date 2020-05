Hummels si soffia il naso in campo: protocollo violato

La Bundesliga è ripartita rispettando tutti gli accorgimenti anti-Coronavirus ma Mats Hummels si è lasciato sfuggire un gesto proibito dal protocollo.

Buona la prima in dove il calcio è ripartito con la ventiseiesima giornata di Bundesliga. Il tutto rispettando rigidamente il protocollo sanitario stilato da Lega e Federazione locali contro il Coronavirus.

In campo però alcune vecchie abitudini faticano a scomparire come dimostra il comportamento di Mats Hummels durante il Derby della Ruhr tra Borussia Dortmund e 04.

Il difensore tedesco, infatti, è stato pizzicato mentre si soffia il naso in campo con le dita. Un gesto abituale per i calciatori ma rigorosamente vietato dal protocollo in vigore, che non è sfuggito alle telecamere e subito sottolineato sul web. Buona la prima, insomma, ma occhio alle vecchie cattive abitudini.