Higuain rompe il ghiaccio: doppietta col Chelsea

Gonzalo Higuain rompe il ghiaccio con la maglia del Chelsea: prima doppietta con i Blues nel match con l'Huddersfield.

Dopo l'esordio da dimenticare con la pesante sconfitta del suo Chelsea, è arrivata la prima firma di Gonzalo Higuain con la maglia Blues: il Pipita ha realizzato una doppietta nel match di Stamford Bridge contro l'Huddersfield, terminato poi con un sonoro 5-0.

Siamo al 16' del primo tempo quando l'ex attaccante di Juventus e Milan fa esplodere i nuovi tifosi londinesi: una palla in verticale servita in area da Kante per Higuain, che scarica sotto la traversa un potente destro di prima.

La seconda rete è una vera e propria perla: un destro a giro di prima dalla distanza che si insacca proprio all'incrocio. Una firma d'autore che assesta il quarto goal della squadra di Sarri (nel mezzo la doppietta di Hazard).

La prima da titolare era stata un vero e proprio incubo per il Pipita, che nel 4-0 rimediato dal Bournemouth aveva chiuso la sua incolore prestazione senza tiri nello specchio della porta. Oggi la prima rivincita per un giocatore che sembra finalmente aver ritrovato brillantezza dopo alcuni mesi terribili.