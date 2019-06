Hazard al Real Madrid, ora è ufficiale: contratto fino al 2024

Il Real Madrid ha comunicato ufficialmente l'acquisto dal Chelsea di Eden Hazard. Cifre non confermate, ma sarebbe un operazione da 100 milioni.

Il ha messo a segno uno dei colpi più importanti degli ultimi anni: dopo settimane nelle quali si sono rincorse le voci, il club Blanco ha ufficializzato l’acquisto di Eden Hazard.

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

L’ha fatto attraverso un comunicato apparso sul proprio sito.

“Real Madrid e hanno trovato un accordo per il trasferimento del giocatore Eden Hazard. Il giocatore si è legato al club per le prossime cinque stagioni, fino al 30 giugno 2024. Eden Hazard sarà presentato come un nuovo giocatore del Real Madrid giovedì 13 giugno allo stadio Santiago Bernabeu, dopo il superamento delle visite mediche”.

In concomitanza con il comunicato ufficiale del Real Madrid è arrivato anche quello del Chelsea.

“Chelsea Football Club e Real Madrid hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Eden Hazard al club spagnolo. L’operazione sarà conclusa quando il 28enne completerà le visite mediche e firmerà il contratto con il Real. Hazard lascia il Chelsea da giocatore tra i più grandi della nostra stroria. Ha aiutato la squadra a vincere la Premier League in due occasioni, l’ due volte e la e la Coppa di Lega una volta. In quattro occasioni è stato eletto miglior giocatore del Chelsea. Una stella splendente che ha giocato 352 partite con il club, il 23esimo nella classifica con più presenze, segnando 110 goal, il nono più prolifico”.

Marina Granovskaia, attraverso il sito dei Blues, ha salutato il fuoriclasse belga.

“Nonostante ci sia della tristezza, salutiamo Eden al quale abbiamo spiegato che avremmo voluto che restasse nel club, e rispettiamo la decisione che ha preso di affrontare una nuova sfida in un altro paese e di realizzare il suo sogno di giocare per il Real Madrid. I ricordi che ci lascia non svaniranno. E’ stato un professionista esemplare per tutto il tempo che ha vissuto nel club. Non vediamo l’ora di dargli il benvenuto in futuro allo Stamford Bridge”.

Nonostante i due club non abbiano reso note le cifre alle quali la trattativa si è chiusa, nei giorni scorsi si è parlato di un possibile esborso di 100 milioni di euro da parte delle merengues per aggiudicarsi uno dei giocatori più forti del pianeta.

Hazard è solo ultimo dei grandi colpi sin qui piazzati da un Real Madrid che sta dimostrando di voler rinnovare e rafforzare la rosa a disposizione di Zidane, al fine di tornare a competere per la vittoria in e in . I Blancos, nel corso delle ultime settimane, hanno infatti già annunciato anche gli arrivi di Rodrygo, Eder Militao e Luka Jovic.