Hamsik alla Roma, l'entourage smentisce: "Nessuna intenzione di tornare"

L'entourage di Hamsik allontana il giocatore da un ritorno in Serie A con la Roma: "Napoli è casa sua, in Italia mai con altre maglie".

Un clamoroso ritorno in ? La notizia di un interessamento della Roma per Marek Hamsik è di questa mattina e a distanza di poche ore arrivano già le prime risposte dall'entourage del giocatore.

Si parte da Juraj Vengloš, agente di Hamsik, il quale a 'Sport Face' ha tenuto a chiarire come non ci sia mai stato alcun contatto con la , club che parrebbe disposto a mettere sul piatto Javier Pastore per arrivare allo slovacco.

"Nessuno dal club giallorosso mi ha contattato. Non penso che l’interesse sia reale. Il campionato cinese è già iniziato quindi non credo che possa essere una possibilità reale".

Parole seguite poi dalle dichiarazioni di Martin Petras, altra persona dell'entourage del centrocampista del Dalian Yifang che, come riportato anche da 'Gianlucadimarzio.com', ha chiuso le porte a un ritorno di Hamsik in Italia.

“Marek Hamisk è assolutamente contento in . In questo momento non ha nessuna intenzione di tornare in Europa perché sta bene al Dalian e vuole rispettare a pieno il suo contratto di tre anni. Vuole raggiungere traguardi importanti con la maglia del Dalian e vincere il più possibile. In Italia, è la sua casa, la sua famiglia: non giocherà mai con altre maglie".

Pare spegnersi dunque dopo sole poche ore l'idea da parte dei tifosi della Roma di vestire Hamsik di giallorosso. Un sogno che al momento sembra destinato a restare tale.