Gundogan a DAZN: "Cristiano Ronaldo non è Galactico come Messi"

Il centrocampista del Manchester City, Gundogan, ammette di preferire Messi a Cristiano Ronaldo: “E’ su un livello diverso da tutti gli altri”.

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo verranno certamente ricordati come di due più forti giocatori della loro era. Nel corso delle loro straordinarie carriere, non solo hanno vinto moltissimo facendo vedere sui campi da gioco di tutto il mondo cose spesso mai viste prima, ma l’hanno fatto sfidandosi a suon di record.

Il fuoriclasse argentino e quello portoghese della , per anni si sono affrontati in con le maglie di e , si sono divisi qualcosa come dieci Palloni d’Oro e dato vita ad una delle più belle rivalità della storia del calcio.

Per questa serie di motivi, da tempo sono in molti a chiedersi quale tra i due sia stato il più forte. Da oltre dieci anni ormai, si è aperto un vero e proprio dibattito con tanti che propendono per le qualità della ‘Pulce’ e molti altri che invece preferiscono la completezza di CR7.

Tra coloro che non hanno dubbi nello scegliere Messi c’è Ilkay Gundogan. Il centrocampista del , parlando a DAZN, ha esaltato la stella del Barça.

“Per me Messi è sempre stato di un livello diverso da chiunque altro. Cristiano Ronaldo è un giocatore di classe mondiale, ma non è a quel livello Galactico raggiunto da Messi”.

Secondo il centrocampista tedesco, sarà impossibile in futuro ammirare altri campioni come Messi.

“Io non credo che avremo mai più un giocatore come lui. Dobbiamo guardarlo e godercelo mentre è ancora qui. Sono un suo grande fan”.

Nonostante il trascorrere degli anni, Messi non ha visto calare il suo rendimento ed anzi in questa annata ha fatto cose strabilianti. Ha superato per la decima stagione consecutiva la soglia delle 40 reti e gli mancano solo due goal per raggiungere, per la quinta volta in carriera, quota 50.

Ha trascinato il Barcellona alla conquista della e con la sua squadra è ancora in corsa in Coppa del Re e in .

Cristiano Ronaldo, viceversa, in questa annata è diventato il primo giocatore ad aver vinto in carriera Premier League, Liga e .