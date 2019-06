Guardiola-Juventus? Lui pensa solo al City: "Non c'è un posto migliore"

Nonostante le voci che lo vogliono alla Juventus, Pep Guardiola mostra di voler proseguire col Manchester City: "Il meglio deve ancora venire".

Il suo nome nelle ultime settimane è stato spesso accostato a quello della , a quanto pare però il suo futuro, almeno nell’immediato, non sarà in e nella nostra .

Segui Copa America e Coppa d'Africa live e in esclusiva su DAZN

Pep Guardiola ha trovato nella Premier League la competizione migliore per confrontarsi con grandi avversari e a confermarlo è stato lui stesso in una lunga intervista rilasciata al sito ufficiale del suo campione d’ .

“In questo momento siamo uno dei gruppi più felici al mondo, è incredibile quello che abbiamo fatto. E’ stato uno dei risultati più importanti della mia carriere, specialmente per come è arrivato. Prima che arrivassi la gente diceva sempre che la Premier League è il campionato più difficile e quando sei qui capisci perchè. C’è un calendario fittissimo, gli avversari sono di grandissima qualità, è un torneo molto fisico, bisogna giocare in condizioni meteo particolari”.

"There is no better place. In other places, fans boo you if you don’t win.



"Here they always support you. I am a blue shirt, I’m one of yours."



Our exclusive interview with Pep!



#mancity — Manchester City (@ManCity) 7 giugno 2019

Il tecnico iberico non sembra intenzionato a lasciare la Premier ed anzi ha spiegato perché l’Inghilterra è il paese migliore in assoluto per allenare.

“Io credo che non ci sia un posto migliore al mondo dell’Inghilterra per fare l’allenatore. Posso fare un paragone con e , non sono stato in altri paesi, ma loro sono abbastanza simili. Se andassi ad allenare in Italia sarebbe simile alla Spagna, non c’è un posto migliore. In altri posti i tifosi ti fischiano se non vinci, qui invece ti supportano. Ho una maglia blu, sono uno di voi. Ricordo che il primo anno fu difficile: fummo sconfitti in Champions dal , in Premier League non andavamo bene, ma continuavamo ad avere il supporto della gente. Ciò che ho sentito non lo dimentico, conosco questo lavoro e so che ora è più facile stare con me. Abbiamo tutti bisogno di tempo, ma non dimentico l’aiuto che ho avuto”.

Guardiola giura fedeltà al Manchester City.