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Champions League - Game Week 5 25 nov 2026 - 15:00 Parc des Princes

Il Parc des Princes di Parigi ospita PSG-Roma, gara di Champions League che mette di fronte la capolista della classifica e una squadra a caccia di punti pesanti.

I campioni d'Europa in carica arrivano all'appuntamento con 12 vittorie consecutive in tutte le competizioni. L'ultima è arrivata a Nizza, dove Luis Enrique ha rimontato lo svantaggio iniziale e chiuso 3-2 con il gol di Ferran Torres a cinque minuti dalla fine.

La vittoria in Costa Azzurra ha lasciato però un conto salato. Desire Doue ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e sarà operato entro fine mese, mentre Khvicha Kvaratskhelia è fermo dal match di ottobre contro il Barcellona per lo stesso infortunio.

La Roma di Gian Piero Gasperini vive un momento brillante in campionato. Il 5-1 sul Parma ha riportato i giallorossi a due punti dalla Lazio capolista, grazie alle quattro reti di Donyell Malen.

In Europa il percorso è stato meno lineare. La sconfitta per 3-2 contro il Manchester United nell'ultima uscita di Champions League pesa su una classifica che i capitolini vogliono rimettere in ordine a Parigi.

Il compito è difficile, perché il PSG davanti al proprio pubblico ha segnato sei gol al Villarreal nella gara europea precedente. Gasperini dovrà trovare il modo di contenere un attacco che, nonostante le assenze, ha qualità da vendere.

Ecco tutte le informazioni su canale TV, live streaming e orario per seguire la partita.

Notizie sulle squadre

Per il PSG, Luis Enrique dovrebbe schierare Safonov in porta, con Pacho, Zabarnyi e Lucas Hernandez in difesa e Hakimi sulla destra. A centrocampo il progetto prevede Fabian Ruiz, Joao Neves e Vitinha, mentre in attacco sono attesi Ferran Torres, Akliouche e Mayulu. Questa è la formazione probabile indicata al momento, senza indisponibili né squalificati segnalati.

La Roma di Gasperini dovrebbe affidarsi a Vasquez tra i pali, con Mancini, Hermoso e Balerdi davanti a lui. A centrocampo sono previsti Cristante, Molina, De Roon e Wesley, mentre Soulé, Mora e Malen formerebbero il reparto offensivo. Anche per i giallorossi non risultano assenze, e gli aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il PSG arriva a questa sfida con cinque vittorie nelle ultime cinque partite. L'ultima è il 3-2 a Nizza in Ligue 1, preceduto dall'1-0 sul Troyes, dal 6-0 sul Villarreal in Champions League, dal 5-1 sul Le Havre e dal 2-0 sul Lione. In totale i parigini hanno segnato 17 gol e ne hanno subiti appena 3, con tre porte inviolate.

La Roma ha un bilancio di quattro vittorie e una sconfitta nello stesso arco di tempo. Il successo più recente è il 5-1 sul Parma, arrivato dopo il 3-0 al Sassuolo, il 5-2 all'Udinese e il 4-2 al Cagliari. L'unico stop è il 3-2 contro il Manchester United in Champions League. I giallorossi hanno realizzato 19 reti e ne hanno incassate 8.

Precedenti

I precedenti tra le due squadre sono pochissimi. L'unico recente in archivio è un'amichevole disputata il 1° agosto 2010, finita 1-1. Il bilancio è quindi di un pareggio, con un gol per parte, e la sfida di Champions League ha il sapore di un confronto quasi inedito.

Classifica

In Champions League il PSG occupa la prima posizione in classifica, mentre la Roma è al 20° posto. Per i parigini è l'occasione di consolidare il primato, per i giallorossi di fare un passo importante verso una qualificazione più tranquilla.