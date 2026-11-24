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Notizie sulle squadre
Probabili formazioni Inter - VfB Stoccarda
Formazione titolare
Allenatore
- C. Chivu
- S. Hoeness
Stato di forma
Precedenti
Classifica
|#
|G
|V
|D
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|5
|4
|1
|0
|9
|3
|+6
|13
V
V
D
V
V
|2
|4
|4
|0
|0
|20
|5
|+15
|12
V
V
V
V
|3
|5
|4
|0
|1
|13
|8
|+5
|12
S
V
V
V
V
|4
|5
|3
|1
|1
|19
|6
|+13
|10
D
V
V
S
V
|5
|5
|3
|1
|1
|12
|7
|+5
|10
D
V
V
S
V
|6
|5
|3
|1
|1
|8
|6
|+2
|10
D
S
V
V
V
|7
|4
|3
|0
|1
|14
|6
|+8
|9
V
S
V
V
|8
|5
|3
|0
|2
|12
|7
|+5
|9
S
S
V
V
V
|9
|4
|3
|0
|1
|14
|10
|+4
|9
S
V
V
V
|10
|4
|3
|0
|1
|11
|7
|+4
|9
V
V
V
S
|11
|4
|3
|0
|1
|8
|4
|+4
|9
V
S
V
V
|12
|5
|3
|0
|2
|7
|6
|+1
|9
S
V
V
S
V
|13
|5
|3
|0
|2
|9
|9
|0
|9
V
V
V
S
S
|14
|4
|2
|2
|0
|12
|5
|+7
|8
V
D
D
V
|15
|4
|2
|1
|1
|7
|4
|+3
|7
S
D
V
V
|16
|5
|2
|1
|2
|4
|4
|0
|7
V
S
V
S
D
|17
|5
|2
|1
|2
|5
|9
|-4
|7
V
D
S
V
S
|18
|4
|2
|0
|2
|8
|6
|+2
|6
V
V
S
S
|19
|5
|2
|0
|3
|10
|10
|0
|6
S
V
V
S
S
|20
|4
|2
|0
|2
|8
|8
|0
|6
V
S
S
V
|21
|5
|2
|0
|3
|7
|7
|0
|6
V
V
S
S
S
|22
|5
|2
|0
|3
|7
|11
|-4
|6
V
S
S
V
S
|23
|4
|1
|2
|1
|6
|11
|-5
|5
V
D
S
D
|24
|4
|1
|1
|2
|10
|8
|+2
|4
S
V
S
D
|25
|4
|1
|1
|2
|4
|4
|0
|4
S
S
V
D
|26
|4
|1
|1
|2
|9
|10
|-1
|4
V
S
D
S
|27
|4
|1
|1
|2
|4
|5
|-1
|4
S
D
V
S
|28
|5
|1
|1
|3
|6
|11
|-5
|4
D
S
V
S
S
|29
|5
|1
|1
|3
|5
|11
|-6
|4
D
S
S
S
V
|30
|4
|1
|0
|3
|8
|14
|-6
|3
S
S
V
S
|31
|4
|1
|0
|3
|4
|10
|-6
|3
S
S
V
S
|32
|5
|1
|0
|4
|4
|12
|-8
|3
S
S
S
V
S
|33
|5
|1
|0
|4
|4
|18
|-14
|3
S
S
S
S
V
|34
|4
|0
|1
|3
|5
|9
|-4
|1
S
D
S
S
|35
|4
|0
|1
|3
|4
|10
|-6
|1
D
S
S
S
|36
|5
|0
|1
|4
|1
|17
|-16
|1
D
S
S
S
S