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Champions League - Game Week 5 24 nov 2026 - 15:00 Stadio G. Sinigaglia

Lo Stadio Giuseppe Sinigaglia ospita Como-AEK Atene, sfida di Champions League che mette di fronte una squadra in grande fiducia e un'altra in cerca di risposte.

Il Como di Cesc Fabregas arriva dal 2-0 sul Cagliari in Serie A, successo che ha cancellato la sconfitta per 2-0 contro l'Inter. In Europa i lariani hanno già mostrato il loro volto migliore, con il 9-1 rifilato al Lens.

Il dato più evidente è la produzione offensiva: 15 gol segnati nelle ultime cinque gare. Nico Paz è il simbolo di questa crescita, con sei gol e otto assist in 14 presenze stagionali tra tutte le competizioni.

L'AEK Atene di Marko Nikolic vive un momento più complicato. Dopo il 2-3 contro il Real Madrid in Champions League, i greci hanno perso anche il derby con il Panathinaikos e la sfida di Coppa con il PAOK.

L'ultima uscita ha portato però un segnale positivo: la vittoria per 1-0 in casa del Kalamata in campionato. Per la squadra di Nikolic, il punto debole resta la difesa, che ha incassato nove reti nelle ultime cinque partite.

Ecco tutte le informazioni per seguire Como-AEK Atene in diretta: canali TV, live stream, formazioni e stato di forma.

Notizie sulle squadre

Il Como di Cesc Fabregas deve fare a meno di Jayden Addai, Jesus Rodriguez, Assane Diao e Moise Kean, tutti indisponibili per infortunio, e non ci sono squalificati. Nella formazione tipo prevista c'è Jean Butez in porta, con Kempf, Couto, Ramon e Valle in difesa, Da Cunha, Perrone, Milla, Baturina e Paz a centrocampo e Douvikas unica punta.

L'AEK Atene di Marko Nikolic è senza gli infortunati Zini, Oleksandr Zubkov e Kervin Arriaga, mentre Aboubakary Koita è squalificato. Nell'undici previsto spiccano Strakosha tra i pali, Relvas e Moukoudi in difesa, Marin e Majer a centrocampo e la coppia offensiva formata da Varga e Jovic. Eventuali aggiornamenti arriveranno più vicino al calcio d'inizio.

Stato di forma

Il Como ha ottenuto quattro vittorie e una sconfitta (4-0-1) nelle ultime cinque gare. Il successo più recente è il 2-0 sul Cagliari in Serie A, mentre il risultato più netto resta il 9-1 in casa del Lens in Champions League. Nelle altre partite i lariani hanno battuto Venezia per 1-0 e Torino per 3-1, perdendo solo contro l'Inter per 2-0. In totale la squadra di Fabregas ha segnato 15 gol e ne ha subiti quattro.

L'AEK Atene ha vinto due volte e perso tre (2-0-3). L'ultimo risultato è l'1-0 sul campo del Kalamata in Super League, preceduto dal 2-1 sul Levadiakos. Sono arrivate invece le sconfitte contro Real Madrid (2-3), Panathinaikos (0-2) e PAOK in Coppa (1-3). Il bilancio parla di sei gol segnati e nove subiti.

Precedenti

Nei dati a disposizione non risultano precedenti recenti tra Como e AEK Atene. Per questo non è possibile tracciare un bilancio degli scontri diretti: la sfida si presenta come un confronto senza una storia recente da cui partire.

Classifica

Nella classifica della Champions League il Como occupa il quarto posto, mentre l'AEK Atene è 29ª. Il distacco racconta due stagioni europee opposte: i lariani sono ai piani alti e giocano per consolidare la posizione, i greci inseguono dalla zona bassa e hanno bisogno di punti per migliorare il proprio cammino.