Green non riceve la medaglia dell'Europa League: si cambia e alza comunque la coppa

Il terzo portiere del Chelsea non ha diritto alla medaglia di vincitore a causa delle zero presenze in coppa: è riuscito comunque a sollevarla.

Kepa, titolarissimo del campione dell' . Caballero, sostituto sceso in campo in due gare durante la vincente stagione dei Blues. E sì, Rob Green. Terzo portiere del club londinese, anch'esso a festeggiare a Baku con la coppa tra le braccia, vestito di tutto punto. Un caso particolare, ma che ha commosso tutti i tifosi.

39enne, ex portiere di e , Green è arrivato al Chelsea la scorsa estate per ricoprire il ruolo di terzo portiere dopo aver lasciato l' . Zero presenze stagionali con i Blues, ma a Baku ha comunque voluto essere immortalato con l'Europa League tra le braccia.

Come accade ogni anno, per la UEFA non tutti i giocatori di un club che solleva un trofeo sono ufficialmente campioni. Virtualmente sì, ma non per gli annali. E infatti Green non ha ricevuto la medaglia sul palco dopo la vittoria sull' , anche se potrebbe riceverla in caso di avanzo da parte del Chelsea.

Neanche in panchina per la finale tra Chelsea e Arsenal, vista la presenza di Caballero come sostituto di Kepa, al triplice fischio finale Green ha abbandonato la veste elegante, ha messo su maglia, pantaloncini e scarpe spuntando dietro al palco, così da avere l'opportunità di sollevare l'Europa League, il primo trofeo della sua carriera.

I compagni, legatissimi a Green, hanno ovviamente festeggiato ancor più l'Europa League una volta che è stata sollevata al cielo di Baku dal terzo portiere, eletto leggenda assoluta del Chelsea da parte dei tifosi per la nonchalance con cui si è presentato vestito di tutto punto sul palco.

In scadenza contrattuale il prossimo 30 giugno, Green dovrebbe lasciare il Chelsea da svincolato. Con un trofeo virtuale in carriera e una medaglia forse già consegnata dai Blues nonostante le zero presenze. E' stato immortalato con la coppa in mano, è riuscito ad alzarla in terra azera. Giù il sipario.