UEFA Nations League A - Game Week 4 4 ott 2026 - 14:45 Toumba Stadium

Grecia-Germania inizierà il 4 ottobre 2026 alle 12:45 EST e alle 18:45 GMT.

La Grecia punta a proseguire la sua serie perfetta

Sorpresa di questa fase, la Grecia ha vinto due delle sue prime tre partite di Nations League finora, ottenendo successi contro Serbia e Germania prima del pareggio per 2-2 con i Paesi Bassi di giovedì. L'esterno dell'Arsenal Christos Tzolis ha brillato con la maglia numero 10 per la squadra di Ivan Jovanovic, segnando contro la Serbia e rappresentando una minaccia costante sulla fascia sinistra. Il veterano attaccante Giorgos Masouras, basato a Saidi, ha segnato e fornito un assist contro gli olandesi.

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Klopp ha iniziato lentamente

La Germania è già costretta a inseguire nella UEFA Nations League A con una sola vittoria dopo tre partite, anche se l'ha ottenuta proprio nell'ultima uscita contro la Serbia grazie ai gol di Tom Bischof del Bayern e della stella del Liverpool Florian Wirtz, in una Germania profondamente rimaneggiata.

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Notizie sulle squadre e rose

La Grecia è allenata da Ivan Jovanovic, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Si prevede che gli aggiornamenti vengano aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Jurgen Klopp è alla guida della Germania, ma la lista di infortuni e squalifiche della squadra ospite non è stata confermata in questa fase. Ulteriori notizie sulla squadra saranno fornite non appena disponibili in vista della partita.

Forma

La Grecia arriva a questa partita nel suo miglior momento di forma degli ultimi mesi, con due vittorie e nessun pareggio nelle ultime cinque gare, a fronte anche di due sconfitte. I suoi due successi sono arrivati in Nations League, con il 2-1 sulla Serbia a Belgrado il 24 settembre, seguito tre giorni dopo dall'1-0 sulla Germania, risultati che l'hanno portata in testa al Gruppo A. Prima dell'inizio della Nations League, la Grecia era rimasta senza vittorie in tre amichevoli, compresa la sconfitta per 1-0 contro l'Italia e il pareggio per 2-2 con la Svezia, senza riuscire a segnare in due di quelle tre partite.

Il recente rendimento della Germania è difficile da leggere in modo positivo: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato contro la Costa d'Avorio al Mondiale, poi è arrivato il pareggio con i Paesi Bassi all'esordio in Nations League prima delle sconfitte sia contro l'Ecuador al Mondiale sia contro la Grecia ad Augsburg. La sconfitta in Grecia è stata la prima volta in 14 partite internazionali in cui la Germania non è riuscita a segnare, una statistica pesante per una squadra che aveva trovato la via del gol con facilità in precedenza durante l'estate.

Precedenti

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 della Grecia ad Augsburg il 27 settembre 2026, in UEFA Nations League, un risultato che ha invertito l'andamento consolidato di questa sfida. Prima di allora, la Germania aveva battuto la Grecia 2-1 in un'amichevole del giugno 2024 e 4-2 a Euro 2012. Nelle cinque sfide registrate, la Germania mantiene un chiaro vantaggio con tre vittorie contro una della Grecia, con un ulteriore risultato andato a favore della Grecia in una qualificazione al Mondiale del 2001 giocata ad Atene e terminata 2-4 per la Germania.

Classifica

Grp. 2 Forma # G V D S GF GS +/- Pt. Forma 1 Grecia GRE 3 2 1 0 5 3 +2 7 D V V 2 Olanda OLA 3 1 2 0 5 4 +1 5 D V D 3 Germania GER 3 1 1 1 3 2 +1 4 V S D 4 Serbia SER 3 0 0 3 2 6 -4 0 S S S Championship Playoff Play-Off Retrocessione Retrocessione

Nel Gruppo A della UEFA Nations League, la Grecia è attualmente prima mentre la Germania è terza, a conferma del diverso avvio avuto dalle due squadre nella competizione.