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UEFA Nations League A
team-logoGrecia
Toumba Stadium
team-logoGermania
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Con il contributo di

Grecia-Germania, anteprima di UEFA Nations League A: tutto quello che c’è da sapere

UEFA Nations League A
Germania
Grecia
C. Tzolis
J. Klopp

Anteprima completa della partita tra Grecia e Germania in UEFA Nations League A. Analizziamo tattica, notizie sulle squadre, stato di forma e altro ancora.

crest
UEFA Nations League A - Game Week 4
Toumba Stadium

Grecia-Germania inizierà il 4 ottobre 2026 alle 12:45 EST e alle 18:45 GMT.

La Grecia punta a proseguire la sua serie perfetta

Sorpresa di questa fase, la Grecia ha vinto due delle sue prime tre partite di Nations League finora, ottenendo successi contro Serbia e Germania prima del pareggio per 2-2 con i Paesi Bassi di giovedì. L'esterno dell'Arsenal Christos Tzolis ha brillato con la maglia numero 10 per la squadra di Ivan Jovanovic, segnando contro la Serbia e rappresentando una minaccia costante sulla fascia sinistra. Il veterano attaccante Giorgos Masouras, basato a Saidi, ha segnato e fornito un assist contro gli olandesi.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Klopp ha iniziato lentamente

La Germania è già costretta a inseguire nella UEFA Nations League A con una sola vittoria dopo tre partite, anche se l'ha ottenuta proprio nell'ultima uscita contro la Serbia grazie ai gol di Tom Bischof del Bayern e della stella del Liverpool Florian Wirtz, in una Germania profondamente rimaneggiata.

Germany Training Session And Press ConferenceGetty Images

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Grecia - Germania

Allenatore

  • I. Jovanovic

La Grecia è allenata da Ivan Jovanovic, anche se al momento non sono disponibili informazioni confermate su infortuni o squalifiche per la squadra di casa. Si prevede che gli aggiornamenti vengano aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Jurgen Klopp è alla guida della Germania, ma la lista di infortuni e squalifiche della squadra ospite non è stata confermata in questa fase. Ulteriori notizie sulla squadra saranno fornite non appena disponibili in vista della partita.

Forma

GRE

GRE - Forma

SVE
D2-2
ITA
S0-1
SER
V1-2
GER
V0-1
OLA
D2-2
Gol segnato (subito)
7/6
Partite con più di 2,5 gol
3/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5
GER

GER - Forma

ECU
S2-1
PGY
S1-1
OLA
D1-1
GRE
S0-1
SER
V2-0
Gol segnato (subito)
5/5
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
3/5

La Grecia arriva a questa partita nel suo miglior momento di forma degli ultimi mesi, con due vittorie e nessun pareggio nelle ultime cinque gare, a fronte anche di due sconfitte. I suoi due successi sono arrivati in Nations League, con il 2-1 sulla Serbia a Belgrado il 24 settembre, seguito tre giorni dopo dall'1-0 sulla Germania, risultati che l'hanno portata in testa al Gruppo A. Prima dell'inizio della Nations League, la Grecia era rimasta senza vittorie in tre amichevoli, compresa la sconfitta per 1-0 contro l'Italia e il pareggio per 2-2 con la Svezia, senza riuscire a segnare in due di quelle tre partite.

Il recente rendimento della Germania è difficile da leggere in modo positivo: una vittoria, un pareggio e tre sconfitte nelle ultime cinque partite. L'unico successo è arrivato contro la Costa d'Avorio al Mondiale, poi è arrivato il pareggio con i Paesi Bassi all'esordio in Nations League prima delle sconfitte sia contro l'Ecuador al Mondiale sia contro la Grecia ad Augsburg. La sconfitta in Grecia è stata la prima volta in 14 partite internazionali in cui la Germania non è riuscita a segnare, una statistica pesante per una squadra che aveva trovato la via del gol con facilità in precedenza durante l'estate.

Precedenti

Testa a testa

GreciaPareggioGermania
1
0
4
UEFA Nations League A
Germania badge
Germania
GER
0
Grecia badge
Grecia
GRE
1
FIN
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
2
Grecia badge
Grecia
GRE
1
FIN
Campionato Europeo
Germania badge
Germania
GER
4
Grecia badge
Grecia
GRE
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Germania badge
Germania
GER
4
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Germania badge
Germania
GER
2
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
6Gol segnati12
Partite senza 2.5 goal3/5
Entrambe le squadre hanno segnato3/5

L'ultimo incontro tra queste due squadre si è concluso con una vittoria per 1-0 della Grecia ad Augsburg il 27 settembre 2026, in UEFA Nations League, un risultato che ha invertito l'andamento consolidato di questa sfida. Prima di allora, la Germania aveva battuto la Grecia 2-1 in un'amichevole del giugno 2024 e 4-2 a Euro 2012. Nelle cinque sfide registrate, la Germania mantiene un chiaro vantaggio con tre vittorie contro una della Grecia, con un ulteriore risultato andato a favore della Grecia in una qualificazione al Mondiale del 2001 giocata ad Atene e terminata 2-4 per la Germania.

Classifica

Grp. 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
GreciaGreciaGRE
321053+27
D
V
V
2
OlandaOlandaOLA
312054+15
D
V
D
3
GermaniaGermaniaGER
311132+14
V
S
D
4
SerbiaSerbiaSER
300326-40
S
S
S
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

Nel Gruppo A della UEFA Nations League, la Grecia è attualmente prima mentre la Germania è terza, a conferma del diverso avvio avuto dalle due squadre nella competizione.

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