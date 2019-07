Godin, scelto il numero maglia all'Inter: avrà la 2

Come Cordoba e Bergomi, Godin vestirà la casacca numero 2 dell'Inter: negli ultimi anni è finita sulle spalle di Lopez, Andreolli e Jonathan.

Lo si sapeva da tempo, ma dalla giornata di lunedì primo luglio Diego Godin è ufficialmente il rinforzo dell' in difesa. Esperienza massima per la retroguardia nerazzurra, che può già contare su due come De Vrij e Skriniar. Già idolo dei tifosi, l'uruguagio ha scelto la numero due come sua maglia.

Secondo il Corriere dello Sport, infatti, Godin vestirà la storica casacca numero due nella sua nuova avventura all'Inter, ovvero quella che in passato è stata vestita da Beppe Bergomi, da Cordoba, ma anche da Burgnich e Baresi. INsomma, una maglia pesantissima che l'ex Atletico vuole onorare al massimo.

Nell'ultima stagione la numero 2 è stata vestita dal deludente Vrsaljko, che guarda caso tornerà proprio all'Atletico. Quasi uno scambio sull'asse Madrid-Milano, tra il croato e il suo ex capitano: a meno di sorprese i due non giocheranno nuovamente insieme.

La numero due nell'Inter non ha avuto grande fortuna nel post Cordoba, dopo che il colombiano ha lasciato i nerazzurri e la sua maglia nel 2012: da allora i possessori della stessa sono stati, oltre a Vrsaljko, Jonathan, Andreolli e Lisandro Lopez.

Escludendo il primo anno all'Atletico e le stagioni al , Godin ha del resto sempre indossato la maglia numero due in quel di Madrid, mentre con la Nazionale uruguagia ha sempre optato per la tre. Quest'ultima è stata però come noto ritirata all'Inter come omaggio a Giacinto Facchetti.

Appena eliminato dalla Copa America, Godin ha iniziato le vacanze e si unirà ai nuovi compagni dell'Inter solamente durante la tourneè in Asia. Così da prendere confidenza con la nuova realtà nerazzurra e l'amata maglia numero due.