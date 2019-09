Godin incorona Conte: "L'Inter è stata costruita intorno a lui"

Diego Godin racconta i primi mesi in Italia: "Inter costruita intorno a Conte, è simile a Simeone. Sensi? Non lo conoscevo, mi ha sorpreso".

Dopo una vita all', Diego Godin ha scelto di continuare la sua carriera in e più precisamente all'. Ora, intervistato da 'Marca', il difensore uruguaiano racconta i primi mesi in nerazzurro.

A colpire Godin, ovviamente, è stato soprattutto Antonio Conte che viene paragonato al Cholo Simeone.

"Sono entrambi due tecnici con grande personalità. L'Inter è stata costruita intorno a Conte. E' la figura principale e un pezzo di questo puzzle. Qui però guardiamo più video anche degli avversari e il lavoro tattico in campo è diverso. Conte mi fa giocare più alto e mi chiede di iniziare il gioco".

Godín recibe a MARCA en Milán en su primera entrevista a un medio español:

🗣 "Mi adiós con Simeone no fue una simple despedida de 'ya no vamos a ser compañeros...'" https://t.co/f2hjYBGyM2

✏ @Juan_Castro_10

📹 Rodolfo Espinosa pic.twitter.com/eGfms42ghZ — MARCA (@marca) September 27, 2019

Quando gli si chiede di Stefano Sensi, vera rivelazione di questo inizio di stagione, Godin è sincero.

"In verità non lo conoscevo... Sono rimasto molto sorpreso. Ha una grande qualità e sa usare molto bene il suo corpo nonostante abbia un fisico minuscolo".

Godin poi preferisce non sbilanciarsi sugli obiettivi di questa Inter.

"Impossibile strappare lo Scudetto alla ? Parlano di noi che siamo candidati... si vedrà. La ha aggiunto giocatori di grande valore ma il nostro club è ambizioso, vogliamo combattere per tutto".

Infine il difensore rivela un particolare della vita italiana a cui deve ancora abituarsi.