Gigi Simoni ricoverato in ospedale: condizioni critiche

Colpito da un malore nella sua abitazione, Gigi Simoni è stato ricoverato in ospedale a Pisa: condizioni critiche, è in terapia intensiva.

Gigi Simoni è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni critiche presso l'Ospedale Cisanello di Pisa, come riportato dall'ANSA. L'ex allenatore di e - tra le altre - ha accusato un malore nella sua abitazione di San Piero a Grado, dalla quale è stato poi trasferito in ospedale.

Accompagnato dai familiari più stretti, le sue condizioni sono monitorate continuamente dai medici, i quali sono al lavoro per capire quali siano state le cause del malore che ha portato il tecnico ottantenne a essere ricoverato.

Vincitore di una Coppa UEFA con l'Inter nella stagione 1997/98, anno in cui vinse anche la 'Panchina d'Oro' come miglior allenatore italiano, Simoni è ora chiamato a combattere la sua battaglia più difficile, stretto nell'affetto dei suoi cari e di tutti gli appassionati che nel corso della sua carriera hanno imparato ad amarlo.