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UEFA Nations League A
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WWK Arena
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Germania-Grecia, anteprima della UEFA Nations League: tutto quello che c'è da sapere

Germania vs Grecia
UEFA Nations League A
Germania
Grecia

Anteprima completa della sfida tra Germania e Grecia nella UEFA Nations League. Analizziamo il momento di forma più recente, gli aggiornamenti sulle rose e i temi principali in vista della gara di domenica sera del Gruppo A2 alla WWK Arena di Augusta.

Germania-Grecia: dettagli della partita

crest
UEFA Nations League A - Game Week 2
WWK Arena

Germania e Grecia scenderanno in campo il 27 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Sfida del Gruppo A2 alla WWK Arena

La Germania torna a giocare in casa ad Augsburg per ospitare la Grecia nella seconda giornata del Gruppo A2 della UEFA Nations League 2026/27, Lega A. Sotto la guida del ct Jürgen Klopp, la Germania punta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa e a conquistare punti importanti nelle prime battute di un girone competitivo che comprende anche Paesi Bassi e Serbia. Per la Grecia, affrontare in trasferta la Germania, quattro volte campione del mondo, rappresenta un test severo mentre si adatta alla competizione di massimo livello della Lega A.

Germany Training SessionGetty Images

Il perfezionamento tattico della Germania sotto Klopp

La Germania arriva alla sfida di domenica con l'obiettivo di imporre subito il proprio dominio nel Gruppo A2. Con Jürgen Klopp che ha assemblato una rosa ampia per far crescere nuovi talenti internazionali accanto a stelle già affermate, la Germania cerca di mettere in pratica un pressing ad alto ritmo e transizioni rapide. I padroni di casa faranno affidamento sul dinamismo centrale di Jamal Musiala e Florian Wirtz per superare le linee difensive avversarie e alimentare il proprio attacco.

FBL-WC-2026-EUR-QUALIFIERS-GRE-DENGetty Images

La solidità difensiva in trasferta dell'Ethniki

La Grecia viaggia verso la Baviera determinata a mostrare disciplina tattica contro una delle migliori squadre offensive d'Europa. Dopo essersi guadagnata il posto in Lega A, la nazionale ospite si concentrerà sul mantenere un blocco compatto tra basso e medio e sul colpire rapidamente in contropiede. La leadership in difesa e la freddezza sotto porta dell'attaccante Vangelis Pavlidis saranno vitali se la Grecia vorrà firmare un'impresa in terra tedesca.

Notizie sulle squadre e rose

Probabili formazioni Germania - Grecia

Allenatore

  • J. Klopp

Jurgen Klopp sarà alla guida della Germania in questa partita, anche se prima del calcio d'inizio non è stata confermata alcuna probabile formazione né informazioni specifiche su infortuni e squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa dovrebbero essere resi disponibili più vicino alla partita.

La Grecia è allenata da Ivan Jovanovic e, allo stesso modo, al momento non sono state diffuse notizie confermate sulla squadra riguardo a infortuni, squalifiche o a un probabile undici titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

GER

GER - Forma

USA
V1-2
CUC
V7-1
CAV
V2-1
ECU
S2-1
PGY
S1-1
Gol segnato (subito)
13/6
Partite con più di 2,5 gol
4/5
Entrambe le squadre hanno segnato
5/5
GRE

GRE - Forma

BIE
D0-0
PGY
S0-1
UNG
D0-0
SVE
D2-2
ITA
S0-1
Gol segnato (subito)
2/4
Partite con più di 2,5 gol
1/5
Entrambe le squadre hanno segnato
1/5

La Germania arriva a questa sfida di Nations League dopo aver disputato cinque partite tra Coppa del Mondo e amichevoli internazionali, raccogliendo tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte. La squadra di Klopp ha offerto la prova più travolgente nel 7-1 rifilato a Curacao alla Coppa del Mondo, seguito poi da una vittoria per 2-1 sulla Costa d'Avorio. Tuttavia, è stata eliminata dal torneo dopo una sconfitta per 2-1 contro l'Ecuador e un 1-1 con il Paraguay agli ottavi di finale. In queste cinque partite la Germania ha segnato 13 gol e ne ha subiti sei.

La Grecia ha faticato a trovare vittorie negli ultimi mesi, ottenendo un solo successo nelle ultime cinque uscite, con tre pareggi e due sconfitte. La sua partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l'Italia in amichevole, e in queste cinque gare ha mantenuto la porta inviolata solo una volta segnando appena tre gol. Tre degli ultimi cinque risultati sono stati pareggi, compresi gli 0-0 contro Ungheria e Bielorussia.

Precedenti

Testa a testa

GermaniaPareggioGrecia
4
0
0
Amichevoli
Germania badge
Germania
GER
2
Grecia badge
Grecia
GRE
1
FIN
Campionato Europeo
Germania badge
Germania
GER
4
Grecia badge
Grecia
GRE
2
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Grecia badge
Grecia
GRE
2
Germania badge
Germania
GER
4
FIN
Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Germania badge
Germania
GER
2
Grecia badge
Grecia
GRE
0
FIN
12Gol segnati5
Partite senza 2.5 goal3/4
Entrambe le squadre hanno segnato3/4

La Germania vanta un ottimo record contro la Grecia nei precedenti registrati, con tre vittorie nelle quattro partite presenti nel dataset. L'incrocio più recente risale a un'amichevole del giugno 2024, vinta dalla Germania per 2-1. Il risultato più netto della serie è stato il 4-2 per la Germania a Euro 2012, mentre anche i precedenti incontri di qualificazione ai Mondiali nel 2000 e nel 2001 si sono conclusi con vittorie tedesche. La Grecia non ha battuto la Germania in nessuna delle quattro partite registrate.

Classifica

Grp. 2

#GVDSGFGS+/-Pt.Forma
1
GermaniaGermaniaGER
00000000
2
GreciaGreciaGRE
00000000
3
OlandaOlandaOLA
00000000
4
SerbiaSerbiaSER
00000000
Championship Playoff
Play-Off Retrocessione
Retrocessione

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