Germania-Grecia: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 2 27 set 2026 - 14:45 WWK Arena

Germania e Grecia scenderanno in campo il 27 settembre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Sfida del Gruppo A2 alla WWK Arena

La Germania torna a giocare in casa ad Augsburg per ospitare la Grecia nella seconda giornata del Gruppo A2 della UEFA Nations League 2026/27, Lega A. Sotto la guida del ct Jürgen Klopp, la Germania punta a sfruttare il sostegno del pubblico di casa e a conquistare punti importanti nelle prime battute di un girone competitivo che comprende anche Paesi Bassi e Serbia. Per la Grecia, affrontare in trasferta la Germania, quattro volte campione del mondo, rappresenta un test severo mentre si adatta alla competizione di massimo livello della Lega A.

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Il perfezionamento tattico della Germania sotto Klopp

La Germania arriva alla sfida di domenica con l'obiettivo di imporre subito il proprio dominio nel Gruppo A2. Con Jürgen Klopp che ha assemblato una rosa ampia per far crescere nuovi talenti internazionali accanto a stelle già affermate, la Germania cerca di mettere in pratica un pressing ad alto ritmo e transizioni rapide. I padroni di casa faranno affidamento sul dinamismo centrale di Jamal Musiala e Florian Wirtz per superare le linee difensive avversarie e alimentare il proprio attacco.

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La solidità difensiva in trasferta dell'Ethniki

La Grecia viaggia verso la Baviera determinata a mostrare disciplina tattica contro una delle migliori squadre offensive d'Europa. Dopo essersi guadagnata il posto in Lega A, la nazionale ospite si concentrerà sul mantenere un blocco compatto tra basso e medio e sul colpire rapidamente in contropiede. La leadership in difesa e la freddezza sotto porta dell'attaccante Vangelis Pavlidis saranno vitali se la Grecia vorrà firmare un'impresa in terra tedesca.

Notizie sulle squadre e rose

Jurgen Klopp sarà alla guida della Germania in questa partita, anche se prima del calcio d'inizio non è stata confermata alcuna probabile formazione né informazioni specifiche su infortuni e squalifiche. Ulteriori aggiornamenti sulla rosa dovrebbero essere resi disponibili più vicino alla partita.

La Grecia è allenata da Ivan Jovanovic e, allo stesso modo, al momento non sono state diffuse notizie confermate sulla squadra riguardo a infortuni, squalifiche o a un probabile undici titolare. Gli aggiornamenti saranno aggiunti non appena disponibili.

Stato di forma

La Germania arriva a questa sfida di Nations League dopo aver disputato cinque partite tra Coppa del Mondo e amichevoli internazionali, raccogliendo tre vittorie, nessun pareggio e due sconfitte. La squadra di Klopp ha offerto la prova più travolgente nel 7-1 rifilato a Curacao alla Coppa del Mondo, seguito poi da una vittoria per 2-1 sulla Costa d'Avorio. Tuttavia, è stata eliminata dal torneo dopo una sconfitta per 2-1 contro l'Ecuador e un 1-1 con il Paraguay agli ottavi di finale. In queste cinque partite la Germania ha segnato 13 gol e ne ha subiti sei.

La Grecia ha faticato a trovare vittorie negli ultimi mesi, ottenendo un solo successo nelle ultime cinque uscite, con tre pareggi e due sconfitte. La sua partita più recente si è conclusa con una sconfitta per 0-1 contro l'Italia in amichevole, e in queste cinque gare ha mantenuto la porta inviolata solo una volta segnando appena tre gol. Tre degli ultimi cinque risultati sono stati pareggi, compresi gli 0-0 contro Ungheria e Bielorussia.

Precedenti

La Germania vanta un ottimo record contro la Grecia nei precedenti registrati, con tre vittorie nelle quattro partite presenti nel dataset. L'incrocio più recente risale a un'amichevole del giugno 2024, vinta dalla Germania per 2-1. Il risultato più netto della serie è stato il 4-2 per la Germania a Euro 2012, mentre anche i precedenti incontri di qualificazione ai Mondiali nel 2000 e nel 2001 si sono conclusi con vittorie tedesche. La Grecia non ha battuto la Germania in nessuna delle quattro partite registrate.

Classifica