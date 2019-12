Genoa, Thiago Motta verso l'esonero: spunta anche l'ipotesi Ballardini

Il Genoa è pronto ad un nuovo ribaltone in panchina: Thiago Motta è ad un passo dall’esonero, Preziosi torna a pensare anche a Ballardini.

Potrebbe chiudersi dopo appena due mesi l’avventura di Thiago Motta sulla panchina del . Da ore infatti, si rincorrono le voci di un esonero imminente e di fatto già deciso da giorni da Enrico Preziosi e, la pensante sconfitta patita sabato sera sul campo dell’ , non ha di certo reso più solida una panchina che sembra più che in bilico.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

In buona sostanza si attende solo un’ufficialità che potrebbe essere posticipata dagli ultimissimi dubbi legati al successore del tecnico italo-brasiliano.

Fino a poche ore fa sembrava certo l’approdo all’ombra della Lanterna di Diego Lopez, tanto che in Uruguay era già stata annunciata la data della sua presentazione (il 27 dicembre), secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport però, quando il tutto sembrava in dirittura d’arrivo, si è frapposto un ostacolo tra l’ex allenatore di , , e Penarol e la firma: Davide Ballardini.

Il Genoa è infatti tornato a pensare con insistenza ad un’opzione che sarebbe tra l’altro la più gradita alla piazza. Ballardini conosce infatti già alla perfezione in mondo rossoblù visto che si è seduto sulla panchina dei liguri in tre occasioni in passato, l’ultima delle quali nella scorsa stagione quando, nonostante gli ottimi risultati conseguiti, venne esonerato perché, secondo la società, la sua squadra non giocava abbastanza bene.

Ballardini è quindi il nuovo nome forte per la panchina del Genoa e le prossime ore diranno chi avrà la meglio in un testa a testa che potrebbe in extremis vedere protagonista anche Davide Nicola.

Quello che è certo che alla ripresa del campionato Thiago Motta non sarà più alla guida della sua squadra: il suo bottino nel torneo è stato magro, visto che ha raggranellato una sola vittoria in nove partite, il tutto per una media di 0,67 punti a gara.