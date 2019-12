Dall'Uruguay sicuri: Diego Lopez allenerà il Genoa, presentazione il 27 dicembre

Il prossimo 27 dicembre Diego Lopez arriverà in Italia e sarà nominato prossimo allenatore del Genoa. Ha lasciato il Peñarol negli scorsi giorni.

Oggi il di Thiago Motta affronta la difficile trasferta sul campo dell' per provare a raccogliere punti salvezza. Il destino del tecnico però, secondo quanto arriva dall' , sarebbe già segnato a prescindere dal risultato.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

Come riporta 'La Prensa', infatti, il club ligure avrebbe già deciso per il cambio in panchina: il prossimo allenatore del 'Grifone' sarà l'uruguagio Diego Lopez, che guiderebbe la squadra da gennaio.

L'ex tecnico tra le altre di e ha lasciato il Peñarol nei giorni scorsi, passando il testimone a Diego Forlán. Con il club più titolato dell'Uruguay l'ex difensore ha vinto il campionato lo scorso anno.

Diego Lopez, secondo quanto riportato, dovrebbe arrivare a Genova il 27 dicembre per essere presentato in forma ufficiale e prendere in mano la squadra, al momento penultima in classifica.

Nelle scorse settimane il nome di Lopez era stato accostato anche al , ma in quel momento il Peñarol non sembrava poterlo liberare.