Genk-Napoli, Ancelotti per il bis: tocca a Lozano e Insigne

Dopo aver battuto il Liverpool nel primo turno, il Napoli cerca la seconda vittoria del girone sul campo del Genk: Lozano in coppia con Mertens.

Il ha iniziato con il passo giusto il girone di : dopo la grande vittoria contro i campioni in carica del la squadra di Ancelotti cerca il secondo successo in sul campo del .

Niente turnover per Carlo Ancelotti, pronto a schierare la migliore formazione per mantenere il primato del gruppo: tornano dal primo minuto Lozano e Insigne, anche se Milik scalpita. Il centravanti polacco deve ancora trovare la migliore condizione dopo i recenti problemi fisici e cerca il primo goal stagionale.

L'allenatore azzurro dovrà fare a meno dell'infortunato Maksimovic, mentre Manolas proverà a stringere i denti nonostante una condizione fisica non ottimale: sarà fresco invece Koulibaly, che non è sceso in campo in campionato a causa della squalifica. In mediana Elmas e Fabian favoriti su Allan e Zielinski.

Felice Mazzù deve sciogliere l'ultimo dubbio legato al modulo: in caso di 4-2-3-1 getterà nella mischia l'ex Hagi alle spalle della punta, ma a poche ore dal fischio d'inizio la soluzione più probabile sembra un centrocampo più coperto nel 4-3-3. Il pericolo principale per la difesa partenopea porta il nome di Samatta, attaccante centrale e riferimento della squadra: ai lati Bongonda e Ito.

Le probabili formazioni di Genk-Napoli:

GENK (4-3-3): Coucke; Maehle, Lucumi, Dewaest, Uronen; Heynen, Hrosovsky, Berge; Bongonda, Samatta, Ito. All. Mazzù.

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mário Rui; Callejón, Elmas, Fabián Ruiz, Insigne; Lozano, Mertens. All. Ancelotti.