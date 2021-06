Gazzetta dello Sport - Gattuso-Fiorentina addio? Può arrivare Rudi Garcia

Clamorosa frattura tra la Fiorentina e Gattuso. Spuntano già i primi nomi per la sostituzione del tecnico: Ranieri, Mazzarri, Garcia e Iachini.

Quella che si sta vivendo in casa Fiorentina è una situazione che solo fino a poche ore fa sarebbe stata difficile anche solo da immaginare. L’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina gigliata sembra infatti essere finita prima ancora di essere iniziata.

Il tecnico, il cui ingaggio era stato annunciato lo scorso 25 maggio, è già arrivato ad un punto di rottura con la società. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, a portare ad una frattura insanabile sono state divergenze relative al mercato.

In particolare, Gattuso ha sempre visto nel suo agente, Jorge Mendes, un alleato prezioso per portare a Firenze quei giocatori che avrebbero consentito di far compiere alla Fiorentina un salto di qualità, mentre la società gigliata e Rocco Commisso, preso anche atto del fatto che i prezzi dei cartellini dei diversi profili proposti non erano trattabili, hanno deciso di non vincolarsi ad un solo procuratore.

La situazione attuale parla di un rapporto così difficile da ricucire, che già nelle prossime ore potrebbe essere annunciato il divorzio tra le parti.

Gattuso ha già firmato il contratto che lo lega alla Fiorentina, ma lo stesso non è stato ancora depositato. Se le cose non dovessero cambiare, il club gigliato sarebbe costretto a guardare altrove e a ripartire da zero.

Intanto sono già spuntati i primi nomi per la sostituzione di Gattuso: quelli di Claudio Ranieri, Walter Mazzarri e Rudi Garcia.

Il tecnico transalpino, che in Italia ha già guidato la Roma tra il 2013 ed il 2016 e che è reduce da un’esperienza sulla panchina del Lione, è attualmente in pole e la sua posizione viene data in ascesa.

Tra i papabili per la sostituzione di Gattuso c’è inoltre anche Beppe Iachini. Tra le opzioni valutate c’è infatti anche quella del possibile ritorno del tecnico che nelle ultime due stagioni ha condotto i viola ad una doppia salvezza.