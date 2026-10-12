Galatasaray-Barcellona: dettagli della partita

Champions League - Game Week 2 13 ott 2026 - 15:00 Rams Global Stadyumu

Galatasaray e FC Barcelona scenderanno in campo il 13 ottobre 2026 alle 19:00 GMT (15:00 EST / 20:00 BST / 21:00 SAST).

Il Galatasaray ospita i giganti catalani a Istanbul

Il Galatasaray torna in casa, all'Ali Sami Yen Sports Complex RAMS Park, per ospitare la potenza spagnola FC Barcelona nella seconda giornata della fase regolare della UEFA Champions League 2026/27. Sospinta dall'atmosfera elettrizzante del proprio stadio, la squadra di Okan Buruk punta a sfruttare il buon momento in campionato per conquistare una vittoria di prestigio in Europa a Istanbul. Per il Barcellona di Hansi Flick, la trasferta in Turchia dopo un'altra prestazione dominante in campionato rappresenta l'occasione per prendere il controllo della classifica di Champions League.

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Il Galatasaray piega il Kasımpaşa nel finale di una gara emozionante

Il Galatasaray arriva alla sfida di martedì sera con il morale alto dopo la vittoria casalinga per 3-1 sul Kasımpaşa in Süper Lig il 9 ottobre. Il difensore Abdülkerim Bardakcı ha sbloccato il risultato nel primo tempo, prima delle reti di Barış Alper Yılmaz e Mario Lemina nei minuti finali che hanno assicurato i tre punti. Con un attacco dinamico che comprende Victor Osimhen, Rafael Leão, Leroy Sané e Gabriel Sara, il Galatasaray porta in Europa un notevole potenziale offensivo.

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Gordon e Jesus trascinano il Barcellona alla vittoria sul Getafe

Il FC Barcelona si presenta a Istanbul con un percorso perfetto in campionato, dopo aver battuto il Getafe per 3-0 senza subire goal allo Spotify Camp Nou il 10 ottobre. Le reti iniziali di Anthony Gordon (2') e Gabriel Jesus (30') hanno indirizzato la partita, prima che il difensore Jules Koundé chiudesse i conti nella ripresa. Con Lamine Yamal a dare creatività insieme a Dani Olmo, Gavi e Pedri a centrocampo, il Barça punta a mantenere un pressing ad alta intensità anche in trasferta.

La sfida al RAMS Park

Sul piano tattico, la partita di martedì propone un confronto avvincente tra le rapide transizioni del Galatasaray e il gioco fluido basato sul possesso del Barcellona. Il Galatasaray cercherà di sfruttare Rafael Leão e Barış Alper Yılmaz sulle fasce, affidandosi a Gabriel Sara e Mario Lemina per ostacolare la costruzione del Barça. Il Barcellona, dal canto suo, punterà a controllare il ritmo attraverso Eric García, Xavi Espart e Lamine Yamal per penetrare al centro della difesa del Galatasaray. Con punti importanti per la fase di Champions League in palio, la sfida di martedì promette spettacolo a Istanbul.

Possibili formazioni titolari

Galatasaray: Cakir; Gul, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Sara, Akgun; Sane, Yilmaz, Leao

Barcellona: Garcia; Kounde, Cubarsi, Eric Garcia, Cancelo; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Jesus, Gordon

Notizie sulle squadre & rose

Okan Buruk non ha confermato una probabile formazione del Galatasaray in vista della partita e, al momento, il club non ha fornito aggiornamenti su infortuni o squalifiche. Ulteriori notizie sulla squadra sono attese a ridosso del calcio d'inizio.

Per quanto riguarda il Barcellona, neanche Hansi Flick ha reso nota una possibile formazione titolare e non è stato diffuso alcun elenco ufficiale di infortunati o squalificati. Jules Kounde è in lizza per un posto da titolare dopo aver perso il posto a favore di Eric Garcia, mentre il ruolo ridotto di Alejandro Balde sotto Flick in questa stagione aggiunge ulteriore incertezza all'assetto difensivo. Seguiranno aggiornamenti con l'avvicinarsi della partita.

Stato di forma

Il Galatasaray arriva a questa sfida dopo aver faticato a trovare continuità. La squadra di Buruk ha ottenuto due vittorie, un pareggio e due sconfitte nelle ultime cinque partite, segnando otto goal e subendone undici. L'ultima gara si è chiusa con un 3-3 contro il Pendikspor, mentre il pesante 4-0 subito dal Trabzonspor in Süper Lig riflette le vulnerabilità difensive della squadra. Anche la sconfitta per 3-1 contro lo Sporting CP in Champions League il mese scorso alimenta le preoccupazioni sul rendimento europeo.

Il recente bilancio del Barcellona è nettamente diverso. La squadra di Flick ha vinto tutte le ultime cinque partite, segnando ben 24 goal e subendone soltanto nove. Il 7-2 sul Racing Santander e la vittoria per 5-1 contro il Feyenoord in Champions League mostrano un attacco in grande forma. Il Barcellona non ha perso punti dalla sosta per le nazionali e arriva a Istanbul con un notevole slancio.

Precedenti

L'incrocio più recente tra i due club risale all'Europa League 2022, quando il Barcellona ha avuto la meglio nel confronto grazie a una vittoria per 1-2 a Istanbul, prima che uno 0-0 al Camp Nou ne assicurasse il passaggio del turno. In precedenza, le sfide tra le due squadre risalivano alla fase a gironi della Champions League 2002/03, nella quale il Barcellona vinse entrambe le partite. Nei cinque incontri registrati, il Barcellona non ha mai perso contro il Galatasaray e, secondo questi dati, la squadra turca non è ancora riuscita a batterlo in nessuna competizione.