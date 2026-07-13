Coppa del Mondo - Semifinale Dallas Stadium

Francia-Spagna si giocherà il 14 luglio 2026 alle 15:00 EST (20:00 GMT).

I giganti europei si affrontano in semifinale.

La Francia, due volte campione e alla terza semifinale consecutiva, affronta la Spagna, campione d’Europa, per raggiungere la terza finale di fila. In palio c’è un posto in finale contro Argentina o Inghilterra.

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Il percorso di Francia e Spagna

La Francia ha vinto sei volte di fila, dominando il Gruppo I, poi ha eliminato Svezia, Paraguay e Marocco senza subire gol, segnandone 16. La vittoria per 1-0 sul Paraguay ha mostrato carattere, mentre contro un solido Marocco è arrivata la vittoria per 2-0 nonostante un rigore sbagliato da Mbappé. Il giocatore del Real Madrid ha subito riscattato l’errore, segnando e servendo l’assist a Ousmane Dembélé che ha portato la Francia tra le prime quattro. Per Deschamps, alla sua 26ª partita da ct, sarebbe il modo ideale per chiudere in bellezza.

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La Spagna ha pareggiato 0-0 all’esordio con Capo Verde, poi è cresciuta: ha battuto Austria 3-0 e Portogallo 1-0, subendo il primo gol solo ai quarti contro il Belgio, superato 2-1. Per la Spagna è solo la seconda semifinale della storia, la prima dal trionfo in Sudafrica 2010.

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Mbappé è ancora il protagonista

Con 20 gol in carriera ai Mondiali, il 27enne Kylian Mbappé è a un solo centro dal record di 21 reti di Lionel Messi nella competizione. Può eguagliarlo, o superarlo, prima che Messi e l’Argentina affrontino l’Inghilterra mercoledì. Il giocatore ripete che i traguardi personali contano meno dei successi di squadra, e ha ragione, ma vuole comunque migliorare il suo bottino per portare la Francia in finale.

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Il super-sub Merino può mettere in difficoltà la Francia

La stella dell’Arsenal Mikel Merino è il primo giocatore nella storia dei Mondiali a segnare il gol della vittoria in due partite ad eliminazione diretta entrando dalla panchina, come nel recupero contro il Belgio. Merino proverà a ripetersi contro la Francia, i cui cambi non hanno ancora segnato nella fase a eliminazione diretta.

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La Spagna è un avversario scomodo per i Bleus?

Dall’inizio di Russia 2018 la Spagna ha perso solo una delle 27 gare nei tornei principali, restando imbattuta nelle ultime 14 e con nove clean sheet. La squadra di Luis de La Fuente ha vinto sette degli ultimi dieci incroci con la Francia e arriva all’appuntamento con grande fiducia. La Roja ha superato i Bleus 2-1 in semifinale a Euro 2024 e 5-4 nella finale della Nations League 2025. Nonostante ciò, i bookmaker britannici la danno sfavorita a circa 9/4.

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Probabile formazione della Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé.

Probabile formazione della Spagna

Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabian; Yamal, Olmo, Baena; Oyarzabal.

Francia-Spagna: fatti e cifre

Undici dei 16 gol segnati dalla Francia ai Mondiali 2026 sono arrivati dopo l’intervallo.

La Francia ha la media più alta di tiri in porta a partita (7,8) tra tutte le nazionali ai Mondiali 2026.

Solo in quattro delle ultime 16 partite della Spagna entrambe le squadre hanno segnato.

Lamine Yamal ha segnato tre gol nelle sue due presenze contro la Francia.

La Spagna è imbattuta da 36 partite nei 90 minuti, dal marzo 2024 (26 vittorie, 10 pareggi). Se la striscia continuerà, eguaglierà il record di 37 match dell’Italia del 2021.

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Convocazione Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konate (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Koundé (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

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Convocazione della Spagna (26 giocatori)

Portieri: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan García (Barcellona).

Difensori: Marcos Llorente (Atlético Madrid), Marc Pubill (Atlético Madrid), Pedro Porro (Tottenham), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Eric García (Barcellona), Pau Cubarsi (Barcellona), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen).

Centrocampisti: Rodri (Manchester City), Martin Zubimendi (Arsenal), Mikel Merino (Arsenal), Pedri (Barcellona), Gavi (Barcellona), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Alex Baena (Atlético Madrid).

Attaccanti: Yeremy Pino (Crystal Palace), Víctor Muñoz (Osasuna), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Barcellona), Lamine Yamal (Barcellona), Dani Olmo (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Borja Iglesias (Celta Vigo).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Il ct francese Didier Deschamps non ha ancora annunciato la formazione né segnalato infortuni o squalifiche. L’unica incognita è Kylian Mbappé, sostituito nei quarti contro il Marocco per un problema alla caviglia. Le ultime immagini dal ritiro lo mostrano in movimento e sorridente, ma manca ancora la conferma ufficiale. Ulteriori aggiornamenti arriveranno poco prima del calcio d’inizio.

Anche Luis de la Fuente non ha ancora svelato la formazione e non ci sono infortuni o squalifiche: la rosa è al completo, con Lamine Yamal pronto a un ruolo da protagonista. Eventuali aggiornamenti saranno comunicati qui.

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

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