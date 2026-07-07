Francia-Marocco si giocherà il 9 luglio 2026 alle 16:00 EST (21:00 GMT).

Anteprima dei quarti di finale dei Mondiali: Francia-Marocco

Il francese sarà la lingua in campo quando Francia e Marocco si sfideranno per un posto in semifinale, rivincita della semifinale 2022. I favoriti riusciranno a battere la miglior squadra africana a Boston?

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Come ci sono arrivati?

La Francia ha dominato le prime quattro gare, ma negli ottavi ha sofferto più del previsto, battendo 1-0 il Paraguay. I Bleus non perdono da 12 gare ufficiali (11 vittorie, 1 pareggio) e hanno vinto le ultime sette. Un’ottava vittoria li porterebbe a essere solo la terza nazionale della storia a raggiungere tre semifinali mondiali di fila.

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Negli ottavi il Marocco ha battuto 3-0 il Canada, pur tirando in porta solo quattro volte. I Leoni dell’Atlante vogliono vendicare la semifinale persa nel 2022 e, da 10 match, non perdono da dopo la finale di Coppa d’Africa: credono nell’impresa.

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Mbappé a caccia di un record

Il capitano francese Kylian Mbappé, dopo il rigore al Paraguay, è uno dei due giocatori della storia ad aver segnato almeno sette gol in due diverse edizioni dei Mondiali: l’altro è Lionel Messi. Mbappé vuole arrivare a 20 reti in Coppa per agganciare l’argentino.

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Ounahi ritrova il fiuto del gol proprio al momento giusto

Il centrocampista del Girona Azzedine Ounahi ha ritrovato il gol nel momento giusto con una doppietta contro il Canada, interrompendo un digiuno di 11 partite nella fase finale. Tutte le sue 8 reti in nazionale sono arrivate in vittorie dei Leoni dell’Atlante, spesso con la porta inviolata. Contro il Canada è uscito dopo 22 minuti per un problema al bicipite femorale, ma ha già segnato tre gol in questo Mondiale.

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Probabile formazione della Francia

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Digne; Rabiot, Tchouaméni; Olise, Dembélé, Doué; Mbappé.

Probabile formazione del Marocco

Bounou; Hakimi, Diop, Halhal, Mazraoui; El Aynaoui, Bouaddi; Diaz, Ounahi, El Khannouss; Saibari.

Francia-Marocco: fatti e cifre

Tredici delle ultime 16 vittorie della Francia sono arrivate con almeno 2 gol di scarto.

Il ct francese Didier Deschamps raggiungerà le 25 presenze nella fase finale, eguagliando il record.

Sette delle ultime nove sconfitte del Marocco ai Mondiali sono arrivate con un solo gol di scarto.

Il Marocco ha ricevuto al massimo un cartellino giallo in quattro delle cinque partite di questo Mondiale.

Il francese Michael Olise ha partecipato a otto gol nelle ultime sei presenze con i Bleus (3 reti, 5 assist); tutti e cinque gli assist sono arrivati in questa Coppa del Mondo e ora ne manca solo uno per eguagliare il record storico della competizione.

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Convocazione Francia (26 giocatori)

Portieri: Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Difensori: Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcellona), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Monaco).

Centrocampisti: N’Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (Roma), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaire-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaccanti: Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Monaco), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace), Marcus Thuram (Inter Milano).

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Convocazione del Marocco (26 giocatori)

Portieri: Yassine Bounou (Al Hilal), Munir Mohamedi (RS Berkane), Ahmed Tagnaouti (Forze Armate Reali)

Difensori: Noussair Mazraoui (Manchester United), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven), Youssef Belammari (Al Ahly), Chadi Riad (Crystal Palace), Issa Diop (West Ham United), Redouane Halhal (KV Mechelen), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Zakaria El Ouahdi (Genk), Marwane Saadane (Al-Fateh)

Centrocampisti: Samir El Mourabet (Strasburgo), Ayyoub Bouaddi (Lille), Neil El Aynaoui (Roma), Sofyan Amrabat (Real Betis), Azzedine Ounahi (Girona), Bilal El Khannouss (Stoccarda), Ismael Saibari (PSV Eindhoven)

Attaccanti: Chemsdine Talbi (Sunderland), Soufiane Rahimi (Al Ain), Ayoub El Kaabi (Olympiacos), Brahim Diaz (Real Madrid), Yassine Gessime (Strasburgo), Ayoub Amaimouni-Echghouyabe (Eintracht Francoforte), Amine Sbai (Angers)

Ritiri: Nayef Aguerd (Marsiglia), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis).

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Notizie sulle squadre e formazioni

Giocatori infortunati e squalificati Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso Infortuni e squalifiche Nessun giocatore escluso

Forma

Storia degli scontri diretti

L’ultimo incontro risale alla semifinale dei Mondiali 2022 del 14 dicembre, vinta 2-0 dalla Francia. Prima, le squadre avevano pareggiato 2-2 in un’amichevole nel novembre 2007. Negli ultimi tre incroci la Francia conta due vittorie e un pareggio.

Classifica

Il Marocco è arrivato secondo nel Gruppo C, mentre la Francia ha chiuso al primo posto nel Gruppo I con un percorso perfetto.