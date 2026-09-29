Francia-Italia, anteprima della UEFA Nations League: tutto quello che c’è da sapere

Francia-Italia: dettagli della partita

UEFA Nations League A - Game Week 3 2 ott 2026 - 14:45 Stade de France

Francia e Italia daranno il calcio d'inizio il 2 ottobre 2026 alle 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Sfida del Gruppo A1 a Saint-Denis

La Francia torna in casa allo Stade de France per ospitare la storica rivale Italia nella terza giornata del suo cammino nella Lega A della UEFA Nations League 2026/27, nel Gruppo A1. Reduce da due vittorie consecutive nella finestra internazionale, la Francia punta ad allungare in testa alla classifica del girone davanti al proprio pubblico. Per l'Italia, il viaggio a Parigi dopo una prestazione di grande reazione rappresenta un test enorme delle proprie credenziali, mentre cerca di restare in corsa per le prime due posizioni.

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La finestra perfetta della Francia: due vittorie di fila

La Francia arriva a venerdì sera con sei punti su sei disponibili dopo due prestazioni esterne disciplinate nelle prime due giornate. Dopo aver aperto il proprio cammino con una vittoria per 1-0 sulla Türkiye a Kocaeli, la Francia ha ottenuto un altro sofferto successo per 1-0 contro il Belgio a Bruxelles. Il subentrato Michael Olise ha firmato la giocata decisiva con un gol all'88' contro i belgi, mettendo in evidenza l'impressionante profondità tattica della squadra sotto pressione.

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I quattro gol entusiasmanti degli Azzurri a Bursa

L'Italia vola a Parigi cercando di dare continuità a una prestazione brillante dopo essersi ripresa da un passo falso all'esordio. Dopo la sconfitta casalinga per 2-0 contro il Belgio a Roma, gli Azzurri hanno risposto in modo dominante con una vittoria esterna per 4-1 contro la Türkiye. Le reti del primo tempo di Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Michael Kayode hanno messo l'Italia in totale controllo prima che Pio Esposito aggiungesse il quarto nella ripresa, dimostrando che il reparto offensivo azzurro ha grande potenza di fuoco.

Il dinamismo del centrocampo contro l'estro italiano

Le sfide tra queste due potenze europee presentano costantemente grande intensità fisica e ricchi adattamenti tattici. Il motore del centrocampo della Francia, guidato da Eduardo Camavinga e Andy Diouf, proverà a dettare il ritmo e ad aprire canali creativi per Bradley Barcola e Ousmane Dembélé. Nel frattempo, l'Italia si affiderà alla visione di Sandro Tonali e Davide Frattesi per collegarsi con Pio Esposito e Giacomo Raspadori. Con una posizione cruciale nel Gruppo A1 in palio, la sfida di venerdì promette un grande spettacolo internazionale fin dal fischio d'inizio.

Notizie sulle squadre e formazioni

La Francia di Zinedine Zidane ha già assorbito un contrattempo per infortunio durante questa finestra internazionale. Ibrahima Konate è stato costretto a ritirarsi dopo aver riportato un infortunio al legamento collaterale della gamba destra durante l'allenamento, tornando immediatamente al Real Madrid con i tempi di recupero ancora non confermati. Il giovane del Manchester United Leny Yoro ha così ricevuto a sorpresa la sua prima convocazione in prima squadra. Al momento non sono disponibili ulteriori informazioni su infortuni o squalifiche per i padroni di casa, e gli aggiornamenti saranno aggiunti più vicino al calcio d'inizio.

Roberto Mancini non ha confermato una probabile formazione per l'Italia e, in questa fase, non sono stati forniti dettagli specifici su infortuni o squalifiche per la squadra ospite. Ulteriori notizie sulla squadra saranno aggiunte non appena disponibili.

Forma

La Francia ha vinto tre delle ultime cinque partite, con l'uscita più recente rappresentata da una vittoria esterna per 1-0 in Nations League contro la Turkiye che ha regalato a Zidane un esordio vincente. Prima di allora, la Francia aveva subito due eliminazioni consecutive ai Mondiali, perdendo 6-4 contro l'Inghilterra in semifinale e 2-0 contro la Spagna nei quarti di finale. Il percorso mondiale aveva mostrato promesse offensive, con vittorie contro Marocco e Paraguay, e la Francia ha segnato 10 gol in quelle cinque partite subendone otto.

Il recente stato di forma dell'Italia racconta una storia più complicata. La squadra di Mancini ha perso 2-0 contro il Belgio all'esordio in Nations League e ha vinto solo tre delle ultime cinque partite complessive, con quei successi arrivati contro Grecia, Lussemburgo e Irlanda del Nord. In questa serie rientra anche un pareggio per 1-1 contro la Bosnia-Erzegovina nelle qualificazioni ai Mondiali all'inizio di quest'anno. L'Italia ha segnato solo cinque gol in quelle cinque partite, un dato che sottolinea il punto espresso da Tonali sulla mancanza di una presenza individuale dominante nella rosa.

Precedenti

La Francia ha dominato questo confronto nella storia recente, vincendo quattro degli ultimi cinque incroci tra le due squadre. Il confronto più recente, una sfida di UEFA Nations League nel novembre 2024, si è chiuso sull'1-3 per la Francia con l'Italia padrona di casa, e la gara di ritorno all'inizio della stessa campagna ha prodotto un identico 1-3 a Parigi. L'Italia non ha battuto la Francia in nessuna delle cinque partite registrate tra le due squadre, una serie che risale al 2012 e che lascia alla squadra di Mancini un recente bilancio difficile da ribaltare.

Classifica