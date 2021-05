Formazioni ufficiali Venezia-Cittadella: Forte sfida Tsadjout

Il Venezia riceve il Cittadella nella finale di ritorno dei playoff di Serie B: lagunari con il tridente, Venturato punta su Tsadjout e Beretta.

Il Venezia deve compiere l'ultimo sforzo per riabbracciare la Serie A, che ai lagunari manca dalla stagione 2001/02. La formazione di Paolo Zanetti arriva alla finale di ritorno dei playoff di Serie B in una posizione di vantaggio, avendo vinto l'andata per 1-0 con il goal decisivo di Di Mariano.

Ai sogni veneziani si oppone il Cittadella, determinato a non perdere la seconda finale nel giro di tre anni dopo quella contro il Verona della stagione 2018/19. La squadra di Venturato, dopo l'ennesimo ottimo percorso in regular season, ai playoff ha avuto la meglio su Brescia e Monza (tra le maggiori indiziate per la vittoria finale).

Per andare in Serie A, il Venezia può anche perdere con un goal di scarto con qualsiasi punteggio. Il Cittadella, invece, deve vincere dal 2-0 in su. A parità di punteggio, infatti, a salire sarà la formazione meglio classificata nella stagione regolare (dunque gli arancioneroverdi): non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.

Zanetti opta per qualche cambio rispetto alla gara d'andata. Aramu torna nel tridente con Forte e Di Mariano. Nel suo consolidato 4-3-3, con Mäenpää tra i pali, in difesa giocano Mazzocchi, Ceccaroni e Molinaro. Out Svoboda per squalifica, sostituito da Modolo. Regia affidata Taugourdeau, con Crnigoj e Maleh nel ruolo di interni.

Venturato risponde con il 4-3-1-2, in cui gli esterni Ghiringhelli e Donnarumma e i centrali Perticone e Adroni compongono la difesa davanti a Kastrati. Il trio di centrocampo prevede Iori nel ruolo di regista, con Vita e Branca come mezzali. Proia giostra sulla trequarti, a supporto delle punte Tsadjout e Beretta.

LE FORMAZIONI UFFICIALI DI VENEZIA-CITTADELLA

VENEZIA (4-3-3): Mäenpää; Mazzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Crnigoj, Taugourdeau, Maleh; Aramu, Forte, Di Mariano.

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma; Vita, Iori, Branca; Proia; Tsadjout, Beretta.