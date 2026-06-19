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Lelio Donato

Formazioni USA-Australia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
USA vs Australia
USA
Australia

I padroni di casa degli USA affrontano l'Australia ai Mondiali per la seconda giornata del Girone D: le ultime sulle formazioni di Pochettino e Popovic, chi gioca titolare e dove vedere la partita.

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Probabili formazioni USA - Australia

4-3-3
USA crest
USA
USA
Formazione
Australia crest
Australia
AUS
5-4-1
24M. Freese5A. Robinson13T. Ream3C. Richards16A. Freeman17M. Tillman8W. McKennie4T. Adams10C. Pulisic20F. Balogun2S. Dest18P. Beach5J. Bos3A. Circati21C. Burgess19H. Souttar4J. Italiano13A. O'Neill8C. Metcalfe24P. Okon-Engstler17N. Irankunda9M. Toure
Australia crest
Australia
AUS
4-3-3
USA

Formazione titolare

Australia

Allenatore

  • M. Pochettino
  • T. Popovic

Gli Stati Uniti tornano in campo per la seconda giornata del Girone D dei Mondiali dopo la convincente vittoria ottenuta al debutto contro il Paraguay, stavolta l'avversario dei padroni di casa è l'Australia che a sorpresa ha già battuto la Turchia per 2-0.

Pochettino dovrebbe cambiare pochissimo e spera di recuperare Pulisic. Titolarissimo ovviamente anche lo juventino McKennie a centrocampo. Occhi puntati su Balogun, bomber del Monaco autore di una doppietta nella prima giornata. Nelle file dell'Australia gioca il difensore del Parma, Circati.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

USA-Australia, gara valida per la seconda giornata del Girone D, si gioca venerdì 19 giugno al Seattle Stadium con fischio d'inizio alle ore 21.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta su DAZN, che detiene i diritti di tutte le gare dei Mondiali. Ma sarà disponibile anche in chiaro su Rai 1 e in streaming su RaiPlay.

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