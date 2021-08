PROBABILI FORMAZIONI UDINESE-JUVENTUS

La nuova Juventus di Allegri affronta l'Udinese nella prima giornata: Cristiano Ronaldo e Dybala titolari, Locatelli e Kaio Jorge in panchina.

La nuova Juventus di Allegri parte da Udine, dove i bianconeri scendono in campo per la prima giornata di Serie A con Cristiano Ronaldo. I l portoghese, a riposo nell'ultima amichevole, sarà regolarmente in campo alla 'Dacia Arena'.

A completare il tridente insieme a lui dovrebbero esserci Federico Chiesa e Paulo Dybala, che molto probabilmente indosserà anche la fascia da capitano dato che Chiellini dovrebbe partire dalla panchina per lasciare spazio a De Ligt e Bonucci.

Danilo è favorito su Cuadrado come terzino destro, dall'altro lato agirà Alex Sandro. A centrocampo out gli infortunati Arthur e Rabiot oltre allo squalificato McKennie. In regia quindi toccherà ancora a Ramsey con ai lati Bentancur e Bernardeschi. Locatelli, appena arrivato e non al meglio, andrà in panchina.

L'Udinese, che ha perso Musso e De Paul, scenderà in campo col classico 3-5-2 in cui Okaka farà coppia con Pussetto. In mezzo pereyra e Makengo insieme a Walace. Difesa a tre composta da Becao, Nuytinck e Samir davanti al nuovo portiere Silvestri.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becão, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.