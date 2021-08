Udinese-Juventus dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Juve dell'Allegri-bis parte dalla Dacia Arena di Udine e la sfida ai friulani: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

UDINESE-JUVENTUS: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Udinese-Juventus

Udinese-Juventus Data: 22 agosto 2021

22 agosto 2021 Orario: 18.30

18.30 Canale tv: DAZN

Streaming: DAZN

La Juventus di Massimiliano Allegri riparte da Udine e dalla trasferta della Dacia Arena contro l'Udinese, primo impegno della Serie A 2021/22 per la squadra bianconera. Dopo il quarto posto agganciato in extremis lo scorso anno, i bianconeri puntano a tornare alla vittoria con il ritorno dell'allenatore livornese al posto di Andrea Pirlo.

Dopo nove anni di dominio, la Juve ha ceduto il passo all'Inter, che ha rotto la serie. I bianconeri si affacciano alla nuova stagione con nuovi stimoli, ma tanti vecchi volti: il mercato ha portato in dote due acquisti per presente e futuro come Kaio Jorge e Locatelli, oltre ai rientri dai prestiti di Pellegrini e Perin tra gli altri.

L'Udinese ha perso invece Rodrigo De Paul, ceduto all'Atlético Madrid, e anche Juan Musso, ceduto all'Atalanta e sostituito con Marco Silvestri, che nelle ultime stagioni di Serie A è stato uno dei migliori con la maglia del Verona.

I bianconeri hanno vinto l'ultima trasferta a Udine rimontando con la doppietta di Cristiano Ronaldo il 2 maggio. La precedente sfida in Friuli invece era stata vinta dall'Udinese per 2-1, con goal decisivo di Seko Fofana in pieno recupero.

Qui potete trovare tutte le informazioni su Udinese-Juventus: dalle ultime sulle formazioni a dove seguire la partita in tv e streaming .

Per seguire Udinese-Juventus su DAZN in tv sarà necessario essere dotati di una smart tv su cui scaricare l'app, oppure collegare al proprio televisore un dispositivo quale Google Chromecast, Amazon Fire Tv Stick, oppure un decoder Sky Q o una console quale PlayStation 4 o 5 opppure un XboX One, One S e One X.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca del match è stata affidata a Ricky Buscaglia, mentre il commento tecnico sarà di Francesco Guidolin. A bordo campo ci sarà Tommaso Turci.

Udinese-Juventus potrà essere seguita in diretta streaming attraverso l'applicazione di DAZN, scaricabile su smartphone o tablet dai sistemi Android o iOs, oppure attraverso pc o notebook semplicemente collegandosi al sito ufficiale e selezionando l'evento desiderato dal palinsesto.

Potrete seguire Udinese-Juventus anche su Goal attraverso la nostra diretta testuale. Sin dalla mattina troverete informazioni sulla partita, curiosità e statistiche, poi la cronaca minuto per minuto dal fischio d'inizio fino alla fine della gara.

L'Udinese riparte senza De Paul con Pereyra e Arslan a centrocampo con Walace. Molina e Udogie sulle corsie, Deulofeu contende un posto in attacco a Pussetto e Okaka. Tra i pali esordio del nuovo acquisto Silvestri, Larsen, Nuytinck e Samir comporranno il trio difensivo.

Con qualche acciacco di troppo a centrocampo Allegri dovrebbe inserire Bernardeschi nel trio di mediana con Bentancur e Ramsey. Difesa con Bonucci e de Ligt in mezzo, Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie della difesa a quattro davanti a Szczesny. Tridete con Dybala, Cristiano Ronaldo e Chiesa.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Larsen, Nuytinck, Samir; Molina, Pereyra, Walace, Makengo, Udogie; Pussetto, Okaka.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo.