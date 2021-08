Udinese-Juventus, solo panchina per Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo parte dalla panchina nella sfida che vede la Juventus opposta all’Udinese nel primo turno del campionato di Serie A.

Era uno degli uomini più attesi in assoluto di Udinese-Juventus, alla Dacia Arena però Cristiano Ronaldo partirà inizialmente solo dalla panchina.

Il nome del fuoriclasse portoghese infatti, non appare nell’undici titolare disegnato da Massimiliano Allegri.

Il tecnico bianconero ha deciso di schierare la Juventus, per il suo secondo debutto ufficiale sulla panchina bianconera, con un 4-4-2 nel quale a fare coppia in attacco sono Morata e Dybala.

Una scelta che in qualche modo fa rumore, non solo per la caratura di Cristiano Ronaldo, ma anche perché il suo nome, nelle ultime settimane, è stato fatto anche in ottica di calciomercato in relazione ad un clamoroso addio.

Secondo quanto trapelato, a spingere Cristiano Ronaldo in panchina (cosa già successa contro il Bologna nell’ultima partita dello scorso campionato), non è stato un problema fisico.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, sarebbe stato lo stesso CR7 a chiedere di stare fuori. Resta da capire se quanto accaduto potrebbe aprire a nuovi clamorosi scenari difficili solo da immaginare fino a poco tempo fa.

Questa la formazione iniziale della Juventus ad Udine:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Ramsey, Bernardeschi; Morata, Dybala.