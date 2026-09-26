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Stefano Silvestri

Formazioni Turchia-Italia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

UEFA Nations League A
Turchia vs Italia
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Italia

L'Italia torna in campo in Turchia cercando riscatto dopo il ko dell'esordio contro il Belgio: le scelte di formazione di Vincenzo Montella e Roberto Mancini.

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Probabili formazioni Turchia - Italia

Allenatore

  • V. Montella

Dopo il Belgio, la Turchia. Senza sosta, e senza più la possibilità di sbagliare. Perché un altro passo falso per l'Italia dopo quello di venerdì a Roma rischierebbe già di complicare irrimediabilmente il cammino in Nations League.

La squadra di Roberto Mancini vola a Smirne per affrontare quella di Vincenzo Montella, che a sua volta è stata sconfitta in casa nella gara d'esordio: Celik e compagni hanno perso 1-0 contro la Francia, vincente grazie a un unico goal segnato da Mbappé.

Per quanto riguarda la formazione dell'Italia, Mancini cambia qualcosa rispetto al Belgio: in difesa torna ad esempio Bastoni, che venerdì ha scontato il turno di squalifica per l'espulsione in Bosnia, mentre in mezzo al campo a meno di sorprese troverà spazio Frattesi, al posto di uno tra Barella e Tonali.

In corsa per un posto nell'undici titolare azzurro anche Kayode per Di Lorenzo e Mandragora per Romano, mentre in attacco chiedono spazio anche i vari Raspadori e Maldini. Non ci sarà invece l'acciaccato Zaniolo, che ha lasciato il ritiro azzurro.

La Turchia non ha a disposizione i propri campioni, ovvero Calhanoglu e Yildiz, entrambi infortunati, e punta tutto su Guler del Real Madrid. Titolare lo juventino Celik. In porta Bayindir al posto di Cakir, espulso contro la Francia. Anche Akturkoglu probabile titolare.

PROBABILI FORMAZIONI TURCHIA-ITALIA

TURCHIA (3-4-2-1): Bayindir; Celik, Demiral, Bardakci; Aydin, Yuksek, Ozcan, Kadioglu; Guler, Akturkoglu; Yilmaz. Ct. Montella

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Calafiori; Barella, Mandragora, Frattesi; Raspadori, P. Esposito, Maldini. Ct. Mancini

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Turchia-Italia sarà visibile come sempre in diretta tv e in chiaro sulla Rai, che la trasmetterà su Rai 1. In streaming, invece, gara visibile sempre in chiaro grazie all'app RaiPlay. Telecronaca di Alberto Rimedio, commento tecnico di Lele Adani.


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