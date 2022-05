Chiudere il discorso campionato con la qualificazione alla prossima Europa League prima di concentrarsi sulla finale di Conference League di Tirana contro il Feyenoord.

È questo l'obiettivo della Roma di José Mourinho, di scena a Torino contro la squadra di Ivan Juric nella gara che apre il 38° e ultimo turno della Serie A 2021/2022.

I giallorossi vogliono chiudere con un successo che garantirebbe il pass per la prossima edizione della competizione europea. Di fronte un Toro galvanizzato dal successo di Verona e a caccia del sorpasso sugli scaligeri al nono posto in classifica.

Juric è intenzionato a fare pochi rispetto alla gara del 'Bentegodi'. In porta ci sarà Berisha, mentre davanti a lui il terzetto sarà confermato in blocco con Izzo, Zima e Rodriguez. Sulle corsie esterne agiranno Aina e Ansaldi, in vantaggio su Vojvoda, non al meglio. In mezzo al campo Ricci e Pobega, mentre sulla trequarti Brekalo - all'ultima in granata - è sicuro di un posto alle spalle di Belotti: Praet e Seck si giocano l'altra maglia.

Prove generali per José Mourinho in vista della finale di Conference League contro il Feyenoord. Lo 'Special One' disegna la Roma con il classico 3-4-2-1. Davanti a Rui Patricio giocano Mancini, Kumbulla e Ibanez, con Smalling inizialmente in panchina. A destra Spinazzola, a sinistra Zalewski, con Cristante e Sergio Oliveira a completare il reparto. Pellegrini e Carles Perez agiranno dietro ad Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ROMA

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Seck , Brekalo; Belotti. All. Juric

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Spinazzola, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Carles Perez; Abraham. All. Mourinho