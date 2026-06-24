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Stefano Silvestri

Formazioni Sudafrica-Corea del Sud: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Sudafrica vs Corea del Sud
Sudafrica
Corea del Sud

Sudafrica e Corea del Sud vanno a caccia della qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali, così come ha già fatto il Messico nel gruppo A: le formazioni.

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Probabili formazioni Sudafrica - Corea del Sud

4-3-3
Sudafrica crest
Sudafrica
SDA
Formazione
Corea del Sud crest
Corea del Sud
CDS
3-4-2-1
1R. Williams21I. Okon20K. Mudau6A. Modiba14M. Mbokazi13S. Sithole23J. Adams5T. Mbatha7O. Appollis15I. Rayners12T. Maseko1S. Kim2H. Lee4M. Kim3G. Lee6I. Hwang8S. Paik10J. Lee22Y. Seol15M. Kim19K. Lee7H. Son
Corea del Sud crest
Corea del Sud
CDS
4-3-3
Sudafrica

Formazione titolare

Corea del Sud

Allenatore

  • H. Broos
  • M. Hong

Infortuni e squalifiche

    Chi si qualificherà dopo il Messico? Questo è il grande rebus del gruppo A dei Mondiali, dove le altre tre formazioni sono tutte ancora in corsa per un posto ai sedicesimi.

    In corsa sono anche Sudafrica e Corea del Sud, che si sfidano alle ore 3 italiane. Gli africani vogliono operare il sorpasso al secondo posto sugli asiatici, che di contro possono farsi bastare il pareggio per essere certi del secondo posto: anche in caso di arrivo a pari punti con la Repubblica Ceca farebbe fede lo scontro diretto favorevole.

    Sithole torna dalla squalifica nel Sudafrica e si piazzerà in mezzo al campo. Maseko e Appollis ancora titolari con Rayners, altra esclusione per Foster. Out Mokoena per squalifica, seconda giornata su tre di stop per Zwane.

    Heung-min Son guida la Corea del Sud: sarà lui il punto di riferimento in attacco degli asiatici, che in difesa possono contare sull'esperienza europea ad altissimi livelli dell'ex napoletano Kim Min-jae.

    Coppa del Mondo
    Sudafrica crest
    Sudafrica
    SDA
    Corea del Sud crest
    Corea del Sud
    CDS

    DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

    Sudafrica-Corea del Sud è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile unicamente in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app o attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video. Niente diretta in chiaro su Rai 1 o RaiPlay.

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