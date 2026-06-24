Formazioni Sudafrica-Corea del Sud: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Chi si qualificherà dopo il Messico? Questo è il grande rebus del gruppo A dei Mondiali, dove le altre tre formazioni sono tutte ancora in corsa per un posto ai sedicesimi.

In corsa sono anche Sudafrica e Corea del Sud, che si sfidano alle ore 3 italiane. Gli africani vogliono operare il sorpasso al secondo posto sugli asiatici, che di contro possono farsi bastare il pareggio per essere certi del secondo posto: anche in caso di arrivo a pari punti con la Repubblica Ceca farebbe fede lo scontro diretto favorevole.

Sithole torna dalla squalifica nel Sudafrica e si piazzerà in mezzo al campo. Maseko e Appollis ancora titolari con Rayners, altra esclusione per Foster. Out Mokoena per squalifica, seconda giornata su tre di stop per Zwane.

Heung-min Son guida la Corea del Sud: sarà lui il punto di riferimento in attacco degli asiatici, che in difesa possono contare sull'esperienza europea ad altissimi livelli dell'ex napoletano Kim Min-jae.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Sudafrica-Corea del Sud è un'esclusiva DAZN e sarà dunque visibile unicamente in streaming, tramite abbonamento, scaricando l'app o attivando il canale dedicato ai Mondiali presente su Prime Video. Niente diretta in chiaro su Rai 1 o RaiPlay.