Probabili formazioni Roma-Bologna: pronto Veretout

Un pensiero alle semifinali di Conference League, uno al campionato. La Roma di Mourinho affronta il Bologna nell'ultima gara domenicale per provare a blindare il quinto posto dagli assalti di Atalanta, Fiorentina e Lazio. Di fronte un team rossoblù che ha appena battuto a sorpresa l'Inter.

Roma a 58 punti in classifica, in piena corsa per chiudere quinta e non ancora matematicamente fuori dalla Champions League, Bologna a 42, decisa a chiudere al decimo posto in graduatoria rispetto all'attuale tredicesimo ottenuto fin qui.

Mourinho proporrà ancora Abraham, Zaniolo e Pellegrini in avanti, con Zalewski e Karsdorp sulle fasce. In mezzo Cristante e Veretout, con Ibanez, Kumbulla e Mancini a difendere la porta di Rui Patricio. Fuori Mkhitaryan non al meglio. Fuori Oliveira, squalificato.

Nel Bologna dentro Barrow con Arnautovic, in un 3-5-2 in cui tra i pali ci sarà come di consueto Skorupski, mentre Soumaoro, Medel e Theate giocheranno in difesa. De Silvestri e Hickey esterni di centrocampo, in mezzo dentro Svanberg, Schouten e Soriano.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Zalewski; Pellegrini, Zaniolo; Abraham. All. Mourinho

BOLOGNA (3-5-2): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Svanberg, Schouten, Soriano, Hickey; Barrow, Arnautovic. All. Mihajlovic