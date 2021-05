Probabili formazioni Napoli-Verona: Lozano titolare

Al Napoli serve una vittoria col Verona per centrare la Champions: Lozano dal 1', scaligeri con Bessa e Kalinic in avanti.

Vincere per centrare la Champions. Il Napoli vede la qualificazione alla prossima edizione del torneo dietro l'angolo, ma per averene certezza ed evitare di dipendere dalle rivali è obbligatorio battere il Verona.

L'ultima giornata di Serie A, allo stadio 'Maradona', vede arrivare l'Hellas di Ivan Juric con la salvezza in tasca da diverse settimane e in una posizione di classifica che non impone acuti nè preoccupa. Di contro, gli azzurri, dopo una rimonta super nel girone di ritorno occupano il quarto posto che vale l'Europa dei grandi.

Gattuso conferma Meret tra i pali, così come Manolas e Rrahmani nel cuore della difesa ed Hysaj a sinistra. Fabian-Bakayoko in mediana, tra le linee Lozano e non Politano con Zielinski e Insigne a sostegno di Osimhen.

Verona con Pandur in porta, Ilic in cabina di regia, mentre Bessa e Zaccagni innescheranno l'unica punta Kalinic. A Napoli, fischio d'inizio alle 20:45.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Bessa, Zaccagni; Kalinic.