Napoli-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Napoli e Verona si affrontano nell'ultima giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NAPOLI-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Napoli-Verona

Napoli-Verona Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 20.45

20.45 Canale tv: Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 satellite)

Sky Sport Serie A e Sky Sport (canale 252 satellite) Streaming: Sky Go e Now

Ultima giornata di campionato. Il Napoli di Gattuso affronta il Verona di Juric. La squadra partenopea deve effettuare l'ultimo sforzo contro un avversario senza stimoli. I campani sono reduci dalla convincente vittoria ottenuta domenica scorsa contro la Fiorentina. Al Franchi, i viola sono stati sconfitti 2-0 grazie ad un gol di Insigne e all’autorete di Venuti. Basta vincere per aggiudicarsi l'accesso alla prossima Champions League.

Sono 84 i confronti in totale con 42 vittorie per il Napoli, 23 pareggi e 18 vittorie per il Verona. L'ultimo successo casalingo risale alla scorsa stagione: 2-0 per la squadra campana. All'andata è finita 3-1 per la squadra di Juric: reti di Dimarco, Barak e Zaccagni per gli scaligeri, mentre Lozano andò a segno per i campani.

Il Napoli ha attualmente 76 punti frutto di 24 vittorie, 4 pareggi e 9 sconfitte. Sono 4 le vittorie nelle ultime 5 gare di cui tre consecutive. In casa il rendimento è positivo con 39 punti: 12 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Il Verona è al decimo posto con 44 punti, frutto di 11 vittorie, 11 pareggi e 15 sconfitte: non vince da più di 5 turni, poi due sconfitte e tre pareggi. In trasferta rendimento discreto con 20 punti: 5 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Napoli-Verona: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO NAPOLI-VERONA

Il match tra il Napoli e il Verona andrà in scena domenica 23 maggio, allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Fischio d’inizio fissato per le 20.45.

La sfida tra le formazioni di Gattuso e Juric verrà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky. La gara si potrà vedere sul canale Sky Sport Serie A (202 del satellite; 473 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 252 del satellite).

Chi possiede un abbonamento a Sky potrà godersi Napoli-Verona anche in streaming su Sky Go, l'applicazione gratuita fruibile grazie a dispositivi come pc, smartphone e tablet. Il match si potrà vedere anche tramite NOW, servizio on demand di Sky che offre il meglio della programmazione di questa emittente.

Il match del Maradona tra Napoli e Verona sarà seguito anche su Goal. Aggiornamenti prima del fischio d'inizio con le formazioni ufficiali, poi la classica cronaca scritta con le azioni minuto per minuto.

Sarà 4-2-3-1 per i partenopei con Meret tra i pali, Di Lorenzo e Hysaj esterni, Manolas e Rrahmani in mezzo. Demme e Fabian centrali a centrocampo, Lozano, Zielinski e Insigne alle spalle di Osimhen. Cerca spazio anche Maksimovic negativo al Covid.

3-4-2-1 per il Verona con Pandur in porta, Ceccherini, Gunter e Dimarco in difesa. Faraoni e Lazovic esterni, Tameze e Ilic in mezzo. Salcedo e Zaccagni alle spalle di Kalinic. Squalificato Barak.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrhamani, Hysaj; Demme, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

VERONA (3-4-2-1): Pandur; Ceccherini, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Salcedo, Zaccagni; Kalinic.