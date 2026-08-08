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Lelio Donato

Formazioni Napoli-Celta Vigo: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

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Il Napoli di Massimiliano Allegri torna in campo per un altro test amichevole contro il Celta Vigo: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

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Quarto test amichevole per il Napoli che stavolta affronta il Celta Vigo a due settimane dall'inizio del campionato di Serie A.

Gli azzurri, dopo la sconfitta al debutto contro l'Arezzo, hanno battuto Carrarese e Osasuna. Allegri ora si aspetta ulteriori risposte dalla sua squadra in attesa di qualche rinforzo dal mercato, soprattutto in difesa.

Rispetto all'ultima amichevole dovrebbe rivedersi Rafa Marin in difesa, Vergara giocherà ancora mezzala con Alisson Santos titolare nel tridente insieme a Politano e Hojlund.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI NAPOLI-CELTA VIGO

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Olivera, Anguissa, Lobotka, Vergara, Politano, Hojlund, Alisson Santos. All.: Allegri.

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Celta Vigo (3-4-2-1): Radu; Javi Rodriguez, Yoel Lago, M. Alonso; Javi Rueda, Roman, Febas, Carreira; Iago Aspas, Williot; Jutgla. All.: Giraldez.


DOVE VEDERE NAPOLI-CELTA VIGO IN DIRETTA TV E STREAMING

Napoli-Celta Vigo si gioca sabato 8 agosto con fischio d'inizio alle ore 21.00. Come avvenuto in occasione delle altre amichevoli anche stavolta la gara sarà visibile solo in pay per view su DAZN, Sky Sport, NOW e OneFootball al costo di 9,99 euro.

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