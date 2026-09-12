Formazioni Napoli-Bologna: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming





Obiettivo riscatto. Per entrambe. Sia il Napoli che il Bologna non hanno iniziato bene il rispettivo percorso stagionale e ora si sfidano al Maradona per evitare di affondare ancora di più nella crisi.

Napoli battuto anche dall'Arsenal nell'esordio in Champions League, dopo la sconfitta contro il Como e quella bruciante contro l'Inter; il Bologna ha invece evitato lo scenario di una terza sconfitta di fila in campionato, raggiungendo il Sassuolo in extremis dopo aver già perso contro Lazio e Atalanta.

Massimiliano Allegri non avrà a disposizione Anguissa, che si è di nuovo fermato dopo aver saltato l'Arsenal. Tutto ok per Lang, che ha chiesto scusa e potrebbe tornare titolare al posto di Alisson Santos, ko contro i Gunners. In mezzo al campo è lotta per una maglia tra De Bruyne (favorito) e Vergara. Confermato invece Gilmour. Tra i pali Milinkovic-Savic al posto di Meret, pure lui out per infortunio.

Bologna con Piccoli centravanti, anche perché Dovbyk è infortunato così come Orsolini. Miranda spera di riprendersi il posto a sinistra, Helland insidia Theate, in mezzo al campo è duello tra Pobega e Moro per una maglia.

PROBABILI FORMAZIONI NAPOLI-BOLOGNA

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Vergara, Lobotka, De Bruyne; Politano, Hojlund, Lang. All. Allegri

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Odgaard, Ferguson, Pobega; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. All. Tedesco

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Napoli-Bologna si giocherà al Maradona alle 18 di domenica 13 settembre e sarà visibile in co-esclusiva, tramite abbonamento, su DAZN e Sky: nel primo caso scaricando l'app su qualsiasi dispositivo o accedendo al sito della piattaforma, nel secondo ai canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Gara visibile anche su NOW, sempre tramite abbonamento, e su SkyGo per i clienti Sky.







