In Champions League, dove ha solo vinto fin qui, ha ottenuto un altro successo. In Serie A, però, la Juventus di Allegri non si è ancora ripresa, reduce dalle due sconfitte consecutive contro Sassuolo e Verona. Ora, allo Stadium, arriva la Fiorentina.

Segui Juventus-Fiorentina su DAZN. Attiva ora

La Fiorentina di Italiano è partita benissimo in questi primi due mesi, ottenendo 18 punti in classifica, tre più della Juventus: dopo anni, i viola puntano a tornare in Europa, magari direttamente dalla Champions ai danni delle altre grandi di Serie A.

Allegri punta su Dybala e Morata in attacco per la Juventus, mentre sulle fasce giocheranno Bernardeschi e Chiesa. In mezzo conferma per McKennie e Locatelli, difesa composta da Danilo, De Ligt, Bonucci ed Alex Sandro. Tra i pali Szczesny. Panchina per Chiellini e Cuadrado.

Dall'altra parte Vlahovic, obiettivo di mercato per tante, prima punta, con Saponara e Callejon sulle fasce. In mezzo c'è Torreira con Castrovilli e Bonaventura, spazio per Terracciano tra i pali. Retroguardia a quattro con Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, McKennie, Locatelli, Bernardeschi; Dybala, Morata.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara.