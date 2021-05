Probabili formazioni Inter-Udinese: Pinamonti titolare

L'Inter sfida l'Udinese prima di alzare al cielo lo Scudetto 2020/2021: Conte concede spazio dal 1' a Pinamonti, friulani con Okaka.

Prima Inter-Udinese, poi la festa Scudetto. Domenica di celebrazioni a San Siro, dove l'ultima giornata di Serie A vedrà opposti i campioni d'Italia alla squadra di Gotti.



Alle 15 il calcio d'inizio di un match che non ha nulla da dire ai fini di un campionato già deciso per entrambe, coi nerazzurri primi e capaci di spezzare il monopolio della Juve e i friulani salvi con largo anticipo.

Conte concede una maglia a Pinamonti in attacco accanto a Lukaku, in mediana Sensi e Vecino insieme ad Eriksen, Ranocchia guida la difesa. In porta si va verso Padelli dal 1' con Radu pronto a subentrare, D'Ambrosio in retroguardia con Ranocchia e Bastoni.

Udinese con Zeegelaar arretrato in retroguardia dove mancherà Nuytinck, Makengo dal 1' a centrocampo, in attacco Pereyra supporta Okaka. A centrocampo il faro sarà il solito De Paul, maglia anche per Makengo.

INTER (3-5-2): Padelli; D'Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Vecino, Sensi, Gagliardini, Young; Pinamonti, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Zeegelaar; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka.