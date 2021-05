Inter-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

L'Inter si prepara alla festa e chiude il campionato contro l'Udinese: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

INTER-UDINESE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Inter-Udinese

Inter-Udinese Data: 23 maggio 2021

23 maggio 2021 Orario: 15.00

15.00 Canale tv: DAZN , DAZN 1

DAZN , DAZN 1 Streaming: DAZN

L'Inter è pronta a godersi l'ultima giornata di Serie A, che vedrà la squadra nerazzurra impegnata contro l'Udinese. Scudetto già in tasca per gli uomini di Antonio Conte e dieci punti di vantaggio sulla seconda classifica, l'Atalanta.

C'è grande attesa soprattutto per la festa Scudetto in campo ed il classico rito della consegna della Coppa, che si terrà dopo la partita.

Segui Inter-Udinese in diretta streaming su DAZN

L’Inter ha perso soltanto una delle ultime 12 partite di Serie A contro l’Udinese, conquistando ben nove successi nel parziale (2N).

L'Inter ha tenuto la porta inviolata nelle ultime sei sfide di Serie A contro l'Udinese; soltanto contro la Reggina (11) tra il 2003 e il 2008, i nerazzurri hanno registrato una striscia più lunga senza reti al passivo contro una singola avversaria nella competizione.

Dopo aver tenuto la porta inviolata al Meazza negli ultimi due campionati contro l'Udinese, l'Inter potrebbe registrare tre clean sheet di fila in casa contro i friulani per la prima volta nella sua storia in Serie A.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Inter-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming.

ORARIO INTER-UDINESE

La partita tra Inter e Udinese sarà l'unica che si giocherà domenica alle ore 15: ovviamente lo scenario sarà quello dello stadio Giuseppe Meazza di Milano.

DOVE VEDERE INTER-UDINESE IN TV

Sarà DAZN a trasmettere in diretta streaming la sfida tra Inter e Udinese. La gara sarà visibile per i suoi clienti sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o 5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure a dispositivi quali Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

L'ultima partita stagionale dell'Inter sarà inoltre disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti in possesso di un abbonamento Sky potranno vederla in tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q.

Grazie a DAZN gli utenti potranno guardare in diretta streaming Inter-Udinese anche su dispositivi mobili quali smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook. Nel primo caso occorrerà preoccuparsi di scaricare la app per sistemi Android e iOS, di avviarla e selezionare la gara dal palinsesto, nel secondo, invece, sarà sufficiente collegarsi con il sito ufficiale della piattaforma.

Al termine del match gli highlights e l'evento integrale saranno disponibili per la visione on demand.

Come di consueto, con Goal, avrete l'opportunità di seguire Inter-Udinese anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi prima del match, avrete le ultime novità sulle due squadre e le formazioni ufficiali, mentre successivamente sarete aggiornati in tempo reale sull'andamento del match.

Assenti certi Barella, Vidal e Kolarov (infortunati) e gli squalificati Brozovic e Darmian. Lotta fino alla fine per esserci almeno in panchina Sanchez. Coppia d'attacco con Lukaku e Pinamonti. A centrocampo ballottaggio per due maglie tra Sensi, Vecino e Gagliardini. In difesa spazio per D'Ambrosio.

Lunghissima serie di indisponibili in casa Udinese, con Gotti che dovrebbe puntare su Pereyra alle spalle di Okaka. Centrocampo comandato da De Paul, mentre in difesa toccherà ancora a Becao, Bonifazi e Nuytinck.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, D'Ambrosio; Hakimi, Vecino, Eriksen, Sensi, Perisic; Pinamonti, Lukaku.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Nuytinck; Molina, De Paul, Walace, Makengo, Stryger-Larsen; Pereyra; Okaka.