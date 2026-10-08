Formazioni Inter-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

L'Inter ritrova San Siro, i nazionali e la Serie A, affrontando il Parma nel secondo anticipo della sosta giornata.









Chivu dovrà dosare le energie, anche in vista della Champions, ma deve anche fare i conti con l'infortunio di Jones che mancherà per alcune settimane. Per sostituirlo è favorito su Mkhitaryan su Sucic. Le buone notizie sono invece i rientri di Calanoglu e Dimarco. Lautaro potrebbe riposare, con Bonny come possibile sorpresa.

Gilardino, subentrato a Cuesta durante la sosta, non cambierà particolarmente l'assetto del Parma. Pronto ancora una volta Romero a guidare l'attacco, con Touré e Lontani alle sue spalle. Bernabé recupera, ma al massimo per la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA

Prossime partite INT Serie A 12:00 PAR

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. All. Gilardino

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Parma si giocherà sabato 10 ottobre alle 18, con diretta della partita in esclusiva su DAZN per gli abbonati.