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Serie A
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Formazioni Inter-Parma: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Inter vs Parma Calcio 1913
Inter
Parma Calcio 1913
Serie A

L'Inter ricomincia la corsa Scudetto da San Siro, affrontando il nuovo Parma di Alberto Gilardino.

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L'Inter ritrova San Siro, i nazionali e la Serie A, affrontando il Parma nel secondo anticipo della sosta giornata.


Probabili formazioni Inter - Parma Calcio 1913

3-1-4-2
Inter crest
Inter
INT
Formazione
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-4-2-1
J. MartinezJ. MartinezM. AkanjiM. AkanjiY. BisseckY. BisseckA. BastoniA. BastoniA. DioufA. DioufN. BarellaN. BarellaC. AugustoC. AugustoP. ZielinskiP. ZielinskiC. JonesC. JonesM. ThuramM. ThuramL. MartinezL. MartinezE. CorviE. CorviA. N'DiayeA. N'DiayeM. TroiloM. TroiloD. CarlosD. CarlosE. ToureE. ToureE. Del PratoE. Del Pratoteam-logoS. LontaniV. SierroV. SierroE. ValeriE. ValeriM. KeitaM. KeitaD. RomeroD. Romero
Parma Calcio 1913 crest
Parma Calcio 1913
PAR
3-1-4-2
Inter

Formazione titolare

Parma Calcio 1913

Allenatore

  • C. Chivu
  • A. Gilardino


Chivu dovrà dosare le energie, anche in vista della Champions, ma deve anche fare i conti con l'infortunio di Jones che mancherà per alcune settimane. Per sostituirlo è favorito su Mkhitaryan su Sucic. Le buone notizie sono invece i rientri di Calanoglu e Dimarco. Lautaro potrebbe riposare, con Bonny come possibile sorpresa.

Gilardino, subentrato a Cuesta durante la sosta, non cambierà particolarmente l'assetto del Parma. Pronto ancora una volta Romero a guidare l'attacco, con Touré e Lontani alle sue spalle. Bernabé recupera, ma al massimo per la panchina.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-PARMA

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Bonny. All. Chivu

PARMA (3-5-2): Corvi; Delprato, Troilo, Diego Carlos; Britschgi, Keita, Sierro, Valeri; Touré, Lontani; Romero. All. Gilardino

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Inter-Parma si giocherà sabato 10 ottobre alle 18, con diretta della partita in esclusiva su DAZN per gli abbonati.

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