Formazioni Giappone-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Probabili formazioni Giappone - Svezia
Formazione titolare
Allenatore
- H. Moriyasu
- G. Potter
Il Giappone per il primo posto, la Svezia per la qualificazione: sfida decisiva quella in programma nella terza giornata del Girone F dei Mondiali. La nazionale nipponica, dopo l'ottimo pareggio al debutto contro l'Olanda, ha travolto la Tunisia mentre gli scandinavi hanno perso 5-1 nell'ultimo match complicando non poco il loro cammino.
Il Ct Potter punta ovviamente sui goal di Gyokeres e Isak per accedere ai sedicesimi di finale. Hien dell'Atalanta guida la difesa. Nelle file del Giappone non ci sarà il talentuoso Kubo per infortunio. Sempre titolare Kamada a centrocampo, in porta Suzuki del Parma.
DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING
Giappone-Svezia, gara valida per la terza e ultima giornata del Girone F dei Mondiali, si gioca al Dallas Stadium di Arlington, in Texas sabato 26 giugno con fischio d'inizio alle ore 01.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Giappone-Svezia sulla Rai.