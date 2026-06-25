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Lelio Donato

Formazioni Giappone-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e streaming

Coppa del Mondo
Giappone vs Svezia
Giappone
Svezia

Svezia e Giappone si affrontano nella terza giornata della fase a gironi, in palio il primo posto del Gruppo F e la qualificazione ai sedicesimi: le ultime sulle formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.

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Probabili formazioni Giappone - Svezia

3-4-2-1
Giappone crest
Giappone
GIP
Formazione
Svezia crest
Svezia
SVE
3-5-2
1Z. Suzuki25J. Suzuki16T. Watanabe22T. Tomiyasu10R. Doan24K. Sano13K. Nakamura14J. Ito11D. Maeda15D. Kamada18A. Ueda23K. Nordfeldt3V. Nilsson Lindeloef2G. Lagerbielke4I. Hien18Y. Ayari11A. Elanga5G. Gudmundsson16J. Karlstroem7L. Bergvall9A. Isak17V. Gyoekeres
Svezia crest
Svezia
SVE
3-4-2-1
Giappone

Formazione titolare

Svezia

Allenatore

  • H. Moriyasu
  • G. Potter

Il Giappone per il primo posto, la Svezia per la qualificazione: sfida decisiva quella in programma nella terza giornata del Girone F dei Mondiali. La nazionale nipponica, dopo l'ottimo pareggio al debutto contro l'Olanda, ha travolto la Tunisia mentre gli scandinavi hanno perso 5-1 nell'ultimo match complicando non poco il loro cammino.

Il Ct Potter punta ovviamente sui goal di Gyokeres e Isak per accedere ai sedicesimi di finale. Hien dell'Atalanta guida la difesa. Nelle file del Giappone non ci sarà il talentuoso Kubo per infortunio. Sempre titolare Kamada a centrocampo, in porta Suzuki del Parma.

DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Giappone-Svezia, gara valida per la terza e ultima giornata del Girone F dei Mondiali, si gioca al Dallas Stadium di Arlington, in Texas sabato 26 giugno con fischio d'inizio alle ore 01.00 italiane. La partita verrà trasmessa in diretta ed in esclusiva da DAZN mentre non è prevista la diretta in chiaro di Giappone-Svezia sulla Rai.

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Giappone
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Svezia crest
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