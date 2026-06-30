Formazioni Francia-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Probabili formazioni Francia - Svezia
Formazione titolare
Allenatore
- D. Deschamps
- G. Potter
Infortuni e squalifiche
L'eliminazione della Germania spinge la Francia a non sottovalutare l'ostacolo Svezia, avversario dei Galletti, tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo, nella corsa agli ottavi di finale.
Deschamps ha qualche dubbio di formazione: Lucas Digne potrebbe essere preferito a Theo Hernandez, in evidente difficoltà in questo inizio di Mondiali, sulla corsia sinistra mentre in avanti Barcola insidia Doue per completare, con Dembele e Olise, il trio alle spalle di Mbappé. Indisponibile Marcus Thuram, alle prese con un problema al polpaccio.
Nella Svezia fiducia alla super-coppia Isak-Gyokeres, con Elanga a supporto. Assente in difesa l'atalantino Hien, il cui Mondiale è terminato anzitempo a causa di un infortunio muscolare.
DOVE VEDERE FRANCIA-SVEZIA IN TV E IN STREAMING
Francia-Svezia (fischio d'inizio ore 23:00) sarà trasmessa in diretta da DAZN ma anche, in chiaro, da Rai 1 e in streaming su Raiplay.