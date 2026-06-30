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Coppa del Mondo
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Simone Gambino

Formazioni Francia-Svezia: le ultime sulla partita e dove vederla in tv e in streaming

Coppa del Mondo
Francia vs Svezia
Francia
Svezia

La Francia vuole consolidare il suo status di favorita del torneo: a New York sfida la Svezia per un posto agli ottavi di finale. Deschamps con qualche dubbio di formazione: Digne e Barcola insidiano Theo Hernandez e Doue.

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Probabili formazioni Francia - Svezia

4-2-3-1
Francia crest
Francia
FRA
Formazione
Svezia crest
Svezia
SVE
3-4-3
16M. Maignan4D. Upamecano5J. Kounde17W. Saliba19T. Hernandez11M. Olise14A. Rabiot8A. Tchouameni7O. Dembele20D. Doue10K. Mbappe1J. Widell Zetterstroem2G. Lagerbielke5G. Gudmundsson3V. Nilsson Lindeloef18Y. Ayari16J. Karlstroem21A. Bernhardsson24E. Stroud9A. Isak17V. Gyoekeres11A. Elanga
Svezia crest
Svezia
SVE
4-2-3-1
Francia

Formazione titolare

Svezia

Allenatore

  • D. Deschamps
  • G. Potter

Infortuni e squalifiche

    L'eliminazione della Germania spinge la Francia a non sottovalutare l'ostacolo Svezia, avversario dei Galletti, tra le grandi favorite per la vittoria finale del torneo, nella corsa agli ottavi di finale.

    Deschamps ha qualche dubbio di formazione: Lucas Digne potrebbe essere preferito a Theo Hernandez, in evidente difficoltà in questo inizio di Mondiali, sulla corsia sinistra mentre in avanti Barcola insidia Doue per completare, con Dembele e Olise, il trio alle spalle di Mbappé. Indisponibile Marcus Thuram, alle prese con un problema al polpaccio.

    Nella Svezia fiducia alla super-coppia Isak-Gyokeres, con Elanga a supporto. Assente in difesa l'atalantino Hien, il cui Mondiale è terminato anzitempo a causa di un infortunio muscolare.


    Coppa del Mondo
    Francia crest
    Francia
    FRA
    Svezia crest
    Svezia
    SVE

    DOVE VEDERE FRANCIA-SVEZIA IN TV E IN STREAMING

    Francia-Svezia (fischio d'inizio ore 23:00) sarà trasmessa in diretta da DAZN ma anche, in chiaro, da Rai 1 e in streaming su Raiplay.

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